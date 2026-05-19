NOVI FRONT NA DNU MORA: Teheran cilja optičke kablove duboko vodama Ormuskog moreuza

NA površini Persijskog zaliva vode se vojne operacije, ali je na dnu mora otvoren novi front.

Tu, naime, leži deo kičme svetskog interneta, a Teheran najavljuje da bi podvodni optički kablovi koji prolaze kroz Ormuski moreuz, mogli da se nađu na njegovom nišanu. To bi nanelo nezamislivu štetu globalnom protoku informacija, a uništenje i nekoliko "digitalnih arterija", paralisalo bi međunarodni bankarski sistem na potezu od Evrope do Azije. Svet bi se suočio sa dugotrajnim "crnim rupama" u mreži, što je scenario koji ni najjača ekonomija ne bi mogla da izdrži.

Kroz tesnac prolazi više od 20 ključnih optičkih kablova koji čine digitalnu vezu Evrope, Azije i Afrike i prenose čak 95 odsto međunarodnog internet saobraćaja, čineći ovaj region najkritičnijom tačkom globalne povezanosti. Ukoliko Ormuz "zanemi", posledice će se osetiti od berzi u Tokiju do servera u Londonu ili Berlinu, odnosno Frankfurtu.

Iako se strahuje od direktne vojne sabotaže, najveći rizik je zapravo haos koji vlada moreuzom i čija bi kolateralna šteta mogli da budu upravo optički kablovi na morskom dnu. U Ormuzu je veliki broj oštećenih teretnjaka i tankera. Scene zapaljenih brodova koji nekontrolisano plutaju, nose sa sobom smrtonosnu opasnost po morsko dno, a nasumično spuštanje, ili vučenje teških sidara sa plovila izbačenih iz stroja, moglo bi da preseče vitalne optičke veze brže nego ijedna diverzantska misija.

Eventualna sabotaža, ili fizičko oštećenje ove infrastrukture direktno bi paralisali međunarodni SVIFT transakcioni sistem, operacije veštačke inteligencije u koje su Saudijska Arabija i Ujedinjeni Arapski Emirati uložili stotine milijardi dolara, kao i zaštićene vojne komunikacione kanale NATO i regionalnih sila. Za Srbiju i Balkan, ovo bi značilo momentalni pad kapaciteta veza sa Azijom, što bi pogodilo domaće IT kompanije koje usluge pružaju na istočnom tržištu.

Teheran je u vode moreuza rasporedio najnoviju generaciju podvodnih dronova tipa "Aždar". Ove "nečujne ubice", zajedno sa jedinicama za specijalne operacije, konstantno patroliraju duž trasa internet kablova. Za razliku od aviona ili raketa, podvodne bespilotne letelice, gotovo je nemoguće otkriti konvencionalnim radarima, jer nedeljama mogu nedeljama da miruju na morskom dnu, čekajući komandu.

Saudijska Arabija, Katar i UAE, investiraju milijarde dolara u strateške kopnene optičke linije, koje treba da povežu region sa Evropom preko Iraka, Jordana i Turske, zaobilazeći kritične tačke poput Ormuza i Bab-el-Mandeba. Projekti su u fazi izgradnje ili testiranja, pa iako obećavaju sigurnost, nemaju kapacitet apsorbuju ni deseti deo saobraćaja koji se oslanja na podmorske sisteme.

U međuvremenu, nastavljaju se razgovori Teherana sa SAD uz posredovanje Pakistana. Ormuz je nalazi u teritorijalnim vodama Irana i Omana, pa obe zemlje smatraju da su obavezne da obezbede bezbedno kretanje plovila. Iz iranskog MIP, povodom najava o uvođenju taksi za prolaz tankera kroz Ormuz, poručuju da "je prirodno da svaka priobalna zemlja naplaćuje naknade za usluge koje pruža".

U kontekstu daljih potez u Iranu, predsednik SAD Donald Tramp sastao se sa najvišim članovima svog tima za nacionalnu bezbednost.Razgovaralo se samo nekoliko sati pošto se Tramp vratio iz posete Kini koja je u bliskim vezama sa Iranom.

- Sat otkucava za Iran i bolje im je da se pokrenu brzo, ili od njih neće ništa ostati. Vreme je najvažnije - objavio je Tramp na društvenim mrežama.

Pentagon je, zato, pripremio planove za moguće obnavljanje vojnih operacija protiv Irana, uključujući intenzivnije vazdušne udare i potencijalno raspoređivanje američkih specijalnih snaga, objavio je Njujork tajms. Tramp još nije doneo konačnu odluku o narednim koracima, ali Pentagon razmatra ponovno pokretanje operacije "Epski gnev", obustavljene po proglašenju primirja.

Američki ministar odbrane Pit Hegset kaže da SAD imaju spremne planove za eskalaciju sukoba ako bude potrebno, ali i opcije za povlačenje snaga iz regiona. Jedna od razmatranih varijanti uključuje bombardovanje iranskih vojnih i infrastrukturnih ciljeva, dok druga predviđa slanje specijalnih jedinica radi preuzimanja kontrole nad nuklearnim materijalom u postrojenju Isfahan.

Iranski predsednik Masud Pezeškijan, upozorio je da "Iran ne bi trebalo lažno da tvrdi da nema problema, da je u prosperitetu i da se neprijatelj uništava".