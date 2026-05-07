SUKOB na Bliskom istoku i dalje traje. Svaki dan se priča o oprimirju, ali raketni udari ne prestaju.

Berlin podržava Ameriku

Ministar spoljnih poslova Nemačke Johan Vadeful izjavio je danas da Berlin podržava cilj Sjedinjenih Američkih Država da se Iran spreči da dođe do nuklearnog oružja i ocenio da su dosadašnje američke akcije značajno oslabile iranske raketne kapacitete.

Vadeful je u intervjuu za Blumberg rekao da su odnosi između Berlina i Vašingtona, uprkos nesuglasicama između predsednika SAD Donalda Trampa i nemačkog kancelara Fridriha Merca, i dalje stabilni, ocenivši da je reč o "velikom nesporazumu" koji je izazvao trenutne tenzije.

"Orlovi" Hezbolaha u lovu na dronove IDF (VIDEO)

Hezbolah slikovito opisao svoj „lov“ — grupa uporedila operacije dronovima protiv izraelske vojske sa scenama iz životinjskog carstva.



Mediji: Hamas i posrednici iz Kaira i Dohe u Turskoj o drugoj fazi primirja u Gazi

Sastanak predstavnika rukovodstva palestinskog pokreta Hamas sa egipatskim i katarskim posrednicima očekuje se da se održi u Turskoj u cilju iznošenja novih predloga za sprovođenje druge faze sporazuma o prekidu vatre u Pojasu Gaze između Hamasa i Izraela, izjavio je danas visoki egipatski diplomatski izvor za bliskoistočne medije.

Izvor je potvrdio da su pregovarački timovi iz Egipta i iz saveta rukovodstva Hamasa već otputovali u Tursku kako bi održali sastanak.

Prema navodima izvora, cilj razgovora je približavanje stavova o nesuglasicama koje sprečavaju prelazak na drugu fazu sporazuma o primirju, koji se, kako je ocenjeno, i dalje krši izraelskim vojnim akcijama.

Do sastanka dolazi u trenutku kada izraelski mediji prenose tvrdnje da su pregovori o prelasku u drugu fazu sporazuma praktično propali, uz upozorenja o mogućem nastavku ratnih operacija.

Iran i Pakistan za nastavak dijaloga i jačanje regionalne saradnje

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči razgovarao je danas telefonom sa pakistanskim kolegom Išakom Darom o najnovijim dešavanjima u regionu, uz ocenu da je neophodno nastaviti sa dijalogom i diplomatijom, navodi se na njegovom zvaničnom Telegram nalogu.

U saopštenju se navodi da su dvojica šefova diplomatija istakla potrebu za nastavkom "dijaloga i diplomatije", kao i jačanjem saradnje između država regiona.

Razgovor je održan u trenutku kada Iran razmatra novi predlog Sjedinjenih Američkih Država za okončanje sukoba, dok Islamabad izražava optimizam u pogledu mogućeg dogovora.

EU: Posledice rata sa Iranom još ne zahtevaju vanredne mere u avio-saobraćaju

Evropska unija namerava da avio-kompanijama saopšti da posledice rata sa Iranom po turizam za sada nisu dovoljno ozbiljne da bi opravdale vanredne mere, poput ukidanja obaveze prevoznika da isplaćuju odštetu za otkazane letove, pokazuje nacrt smernica EU, prenose mediji.

Kako se navodi, evropske avio-kompanije su zasad uglavnom uspevale da se izbore sa krizom, pri čemu su finansijske zaštite od promena cena ublažile troškove, iako su cene avionskog goriva porasle za gotovo 84 odsto od početka američko-izraelskog rata sa Iranom 28. februara.



Katar: Postoji velika šansa za diplomatsko rešenje sukoba SAD i Irana

Premijer i ministar spoljnih poslova Katara, šeik Mohamed bin Abdulrahman bin Jasim Al Tani izjavio je danas da postoji "velika šansa" za diplomatsko rešenje krize na Bliskom istoku i okončanje sukoba između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, uz učešće drugih aktera u regionu.



Teheran: Operacija „Veruj mi, brate“ je propala

Operacija „Veruj mi, brate“ je propala. Sada nazad na uobičajeni program sa operacijom „Lažnjak“, objavio je predsednik parlamenta Irana Muhamed Bager Galibaf na „Iksu“.

Objava je usledila nakon što je američki predsednik Donald Tramp „pauzirao“ operaciju „Projekat sloboda“, posle čega su se u medijima pojavili navodi o skorom sklapanju mirovnog sporazuma između SAD i Irana.





Mediji: Najveća prepreka sporazumu sa Iranom mogla bi da bude Trampov ego

Konstantno omalovažavanje iranskih lidera američkog predsednika Donalda Trampa uznemirava pojedine američke i arapske zvaničnike koji brinu da bi takve uvrede mogle da postanu glavna prepreka za okončanje rata koji je opteretio svetsku ekonomiju, navodi se u analizi medija.

Iransko rukovodstvo, prema sagovornicima iz teksta, ne može politički da prihvati dogovor koji bi izgledao kao potpuna kapitulacija pred Vašingtonom.

Čak i kada bi pristali na američke zahteve koji bi ih vojno oslabili, potrebno im je da domaćoj javnosti predstave da su ipak nešto dobili i sačuvali dostojanstvo režima.



Iran negira umešanost u incident sa južnokorejskim brodom u Ormuskom moreuzu

Iran je negirao bilo kakvu umešanost svojih oružanih snaga u oštećenje južnokorejskog broda u Ormuskom moreuzu, saopštila je iranska ambasada u Seulu.

U saopštenju se navodi da Teheran odbacuje optužbe i ističe da bezbedan prolaz kroz strateški pomorski pravac zahteva strogo poštovanje iranskih propisa, preneo je Rojters.



Nafta Brent pala na manje od 99 dolara za barel, čeka se rasplet pregovora SAD i Irana

Evropski berzanski indeksi su danas neujednačeni, cena nafte Brent je nadalje u padu i danas se prodaje za manje od 99 dolara po barelu, dok su investitori umereno optimistični i čekaju rasplet pregovora Sjedinjenih Američkih Država i Irana kojim bi se okončala globalna kriza snabdevanja energentima preko Ormuskog moreuza.

Prema podacima sa berzi u 9.30 sati, cena sirove nafte je pala za 2,45 odsto na 92,750 dolara, a nafte Brent za 2,61 odsto na 98,609 dolara.



Predsednik Irana: Nedavno sam se sastao sa vrhovnim vođom Modžtabom Hamneijem

Predsednik Irana Masud Pezeškijan izjvio je danas da se nedavno sastao sa iranskim vrhovnim vođom ajatolahom Sejedom Modžtabom Hamneijem i istakao da je sastanak održan u intimnoj atmosferi i da je trajao skoro dva i po sata.

- Ono što mi je najviše ostalo u sećanju sa ovog sastanka bio je način vođenja razgovora, pogled i skroman, duboko intiman pristup vrhovnog vođe islamske revolucije, pristup koji je atmosferu razgovora pretvorio u okruženje zasnovano na poverenju, smirenosti, empatiji i direktnom dijalogu - rekao je on, prenose mediji.



U izraelskom napadu ubijen sin Hamasovog pregovarača usred mirovnih razgovora u Kairu

U izraelskom vazdušnom napadu ubijen je sin Halila el-Haje, visokog lidera Hamasa i glavnog pregovarača te organizacije u razgovorima o budućnosti Gaze, potvrdio je danas visoki zvaničnik Hamasa.

Prema navodima Hamasa, Azam el-Haja je podlegao povredama nakon što je pogođen u napadu, ičetvrti je sin Halila el-Haje koji je poginuo u izraelskim udarima tokom prethodnih godina sukoba, preneli su mediji je Rojters.

Portparol Hamasa Basim Naim potvrdio je smrt, dok se izraelska vojska nije oglasila povodom optužbi.

Izraelska vojska objavila snimke napada na objekte na jugu Libana za koje tvrdi da pripadaju Hezbolahu

Francuski nosač aviona Šarl de Gol plovi ka Ormuskom moreuzu

Francuski nosač aviona na nuklearni pogon Šarl de Gol plovi ka Ormuskom moreuzu u pripremi za moguću odbrambenu misiju usmerenu na obnavljanje bezbedne plovidbe. Francusko Ministarstvo oružanih snaga saopštilo je u sredu da je nosač prošao kroz Suecki kanal i ušao u Crveno more.

Strateški plovni put je blokiran zbog rata između Sjedinjenih Država, Izraela i Irana. Inicijativu za uspostavljanje multinacionalne misije predvode francuski predsednik Emanuel Makron i britanski premijer Kir Starmer. Oni su naglasili da će operacija biti isključivo odbrambene prirode i da će biti pokrenuta tek nakon završetka trenutnih neprijateljstava. Glavni cilj je obnavljanje slobode plovidbe u moreuzu.

Pre izbijanja rata, Ormuski moreuz je bio jedna od najvažnijih pomorskih ruta na svetu. Kroz njega je prolazilo približno 20 procenata ukupne svetske trgovine naftom, što potvrđuje njegov izuzetan ekonomski i energetski značaj.

Rubio kod pape Lava XIV, slede susreti sa Parolinom, Tajanijem, Krozetom i Meloni

Američki državni sekretar Marko Rubio boravio je u Vatikanu u audijenciji kod pape Lava XIV, javljaju italijanski mediji.

Rubio će razgovarati i sa državnim sekretarom Vatikana kardinalom Pjetrom Parolinom, a planiran je i sastanak sa italijanskim ministrom spoljnih poslova Antoniom Tajanijem i ministrom odbrane Gvidom Krozetom, prenosi Ansa.

On će se sutra sastati i sa italijanskom premijerkom Đorđom Meloni u njenom kabinetu.

Poseta Rimu bila je predstavljena kao misija poboljšanja međusobnih odnosa nakon kritika koje je američki predsednik Donald Tramp uputio papi LavuXIV zbog njegovog protivljenja ratu u Iranu, kao i zbog ljutitih reči koje je uputio Meloni jer je branila papu, navodi agencija.

Tramp je nastavio sa napadima na papu Lava XIV i nakon što je poseta Rubija dogovorena. Juče ga je ponovo kritikovao, rekavši da bez obzira da li ću usrećiti Papu ili ne, Iran ne sme da ima nuklearno oružje i da je to je poruka koju bi želeo da Rubio prenese.

Izraelska vojska tvrdi da je ubijen komandant Hezbolahovih snaga Radvan

Izraelske odbrambene snage (IDF) saopštile su da su ubile komandanta Hezbolahovih snaga Radvan, u napadu na južna predgrađa Bejruta.

U saopštenju, IDF je objavio da je komandant ubijen u naselju Dahije.

Hezbolah nije potvrdio smrt komandanta.

IDF: Hezbolah ispalio rakete na izraelske trupe u južnom Libanu

Izraelske odbrambene snage (IDF) saopštile su da je libanska oružana grupa Hezbolah jutros ispalila nekoliko raketa na izraelske vojnike raspoređene u južnom Libanu.

Prema navodima vojske, rakete su pale u blizini izraelskih jedinica, ali u incidentu nije bilo povređenih niti materijalne štete među vojnicima, preneo je Tajms of Izrael.

IDF je saopštio da je prethodnog dana izveo napade na više od 15 ciljeva Hezbolaha na teritoriji južnog Libana.

Mete su, prema tvrdnjama izraelske vojske, uključivale skladišta i proizvodne pogone oružja, komandne centre, lansirne položaje za rakete i objekte koje koristi ta oružana grupa.

Novi snimak: Iran ispaljuje balističke rakete sa nezaštićene lokacije

Pojavio se novi ratni snimak koji prikazuje Korpus islamske revolucionarne garde kako ispaljuje balističke rakete sa ravne i potpuno nezaštićene lokacije. Čitava misija, kako se vidi na video snimcima, prošla je bez incidenata uprkos pretnjama o trenutnom napadu.

Newly released wartime footage reveals the IRGC launching ballistic missiles from an unshielded, flat launch zone, executing the mission without incident despite imminent attack threats.



Preokret na Bliskom Istoku: Tramp prekinuo operaciju, saveznici mu okrenuli leđa

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp privremeno je obustavio plan pod nazivom "Projekat sloboda", čiji je cilj bio da se osigura bezbedni prolazak brodova kroz Ormuski moreuz, nakon što su američki saveznici u Persijskom zalivu izrazili neslaganje sa načinom sprovođenja operacije, izjavili su američki zvaničnici.

Troje stradalih u izraelskim napadima na jugu Libana

Libanski mediji prenose da su tri osobe poginule u izraelskim vazdušnim napadima na jugu Libana, koji su izvedeni jutros.

Mediji: Očekuje se da će Iran danas predati odgovor o predlogu SAD za kraj rata

Očekuje se da će Iran danas predati svoj odgovor posrednicima o američkom predlogu za okončanje rata, rekao je izvor za Si-En-En.

Iran razmatra predlog SAD, a izvor je rekao da obe strane napreduju ka sporazumu o okončanju rata.

Pezeškijan: Iran spreman za diplomatiju, ali insistira na nacionalnim pravima

Iranski predsednik Masud Pezeškijan poručio je u telefonskom razgovoru sa francuskim predsednikom Emanuelom Makronom da je Iran spreman da nastavi ozbiljne diplomatske pregovore u cilju okončanja rata, ali da će istovremeno insistirati na zaštiti prava iranske nacije.

Prema saopštenju iranskog predsedništva, Pezeškijan je istakao "duboko nepoverenje" Teherana prema Sjedinjenim Američkim Državama, navodeći da ono proizilazi iz, kako je rekao, "neprijateljskih postupaka" tokom pregovora i ranijih napada na Iran, preneo je portal Pres TV.

U razgovoru sa Makronom razmatrana je i situacija u regionu, uključujući Ormuski moreuz i mogućnosti za postizanje primirja, kao i dosadašnji posrednički napori, uključujući ulogu Pakistana.

