Kineska strategija za Ormuski moreuz: Zašto nosači aviona i podmornice nisu ključ?

PRAVA kineska igra sa Ormuskim moreuzom nema nikakve veze sa PLAN-om (Ratnom mornaricom): Kina je pre dve godine tačno pokazala kako će reagovati na trenutnu krizu u Ormuskom moreuzu.

Iranske snage su zaplenile tanker Advantage Sweet u kineskom vlasništvu helikopterom u Omanskom zalivu u aprilu 2023. godine. Nekoliko dana kasnije, gliseri IRGC-a presreli su brod Niovi pod panamskom zastavom u moreuzu i primorali ga da se uputi u iranske vode. Peking nije uložio nikakav protest i nije poslao ratne brodove.

Kriza iz 2026. godine pratila je isti scenario u znatno većim razmerama.



Od 28. februara, kada su Sjedinjene Države i Izrael napale Iran, IRGC je poremetio tranzit napadima, ukrcavanjima i prijavljenim miniranjem. Iranski zvaničnici su početkom marta preuzeli efektivnu kontrolu.

Američka pomorska blokada iranskih luka počela je 13. aprila, proizvodeći ono što analitičari nazivaju dvostrukom blokadom - rivalske vojske istovremeno kontrolišu ulazne i izlazne tačke najkritičnijeg energetskog grla na svetu.

Tramp je u martu zahtevao da NATO i Kina pomognu u ponovnom otvaranju moreuza.

Peking je nazvao američku blokadu „opasnom i neodgovornom“, insistirao je na prekidu vatre diplomatskim kanalima i nastavio je da prima iransku sirovu naftu kroz sve tranzitne aranžmane koji su ostali dostupni, pri čemu su neki brodovi navodno tranzitirali u okviru aranžmana povezanih sa iranskim sistemom naplate putarine.

Većina analiza tretira Kinu kao ranjivog uvoznika energije uhvaćenog između američke pomorske moći i iranske nepredvidivosti. Taj okvir potcenjuje stvarnu lokaciju Pekinga. Kina uvozi oko devedeset procenata iranske nafte.

Sveobuhvatno strateško partnerstvo iz 2021. godine uspostavilo je 25-godišnji okvir za saradnju u oblasti energetike, infrastrukture i bezbednosti. Iranska ekonomija se oslanja na kinesku potražnju da bi ostala na površini pod međunarodnim sankcijama, dajući Pekingu pravu prednost nad neposrednim uzrokom ove krize. Peking se nije javno opredelio da ga koristi 2023. godine, ali sada zna da ga ima na raspolaganju dok ulazimo u 2026. godinu.



Pridruživanje koaliciji za pratnju koju predvode SAD bi vezalo Peking za stalnu obavezu bez prirodnog ograničenja.

Kada Kina učestvuje u pomorskom okviru koji predvode SAD, buduće administracije će tretirati presedan kao trajan.

Decenija investicija u mornaričke brodove koji proizvode ratne brodove koji plove pod de fakto američkom komandom nije slika koju kineski zvaničnici mogu prodati na domaćem tržištu. Teheran, koji je preživeo godine međunarodnih sankcija uglavnom zato što Kina nastavlja da kupuje njegovu naftu, protumačio bi članstvo u koaliciji kao prekid u odnosu od kog najviše zavisi.

Jednostrano raspoređivanje PLANA nosilo je probleme koji su ga efikasno isključili pre nego što je dospeo u ozbiljno razmatranje. Iran je neposredni izvor poremećaja. Kineski ratni brodovi u moreuzu bi stoga predstavljali indirektnu poruku zastrašivanja bliskom strateškom partneru Kine, što postaje politički neprihvatljivo kada domaća publika shvati tu istinu.

PLAN nema operativni dosije održivih osporavanih misija na ovoj udaljenosti, a neuspeh pred međunarodnom publikom koštao bi Peking mnogo više nego što bi bilo kakvo raspoređivanje moglo da vrati.

POTEZ KOJI VAŠINGTON POTCENjUJE

Kineske odbrambene poruke u aprilu bile su direktne: kineska isporuka bi se nastavila kroz bilateralne aranžmane sa Iranom, a Peking bi odbacio spoljno mešanje.

To je bio jezik odvraćanja usmeren ka Vašingtonu, a ne umerena neutralnost koju Peking pokazuje kada zaista želi da se pojavi iznad sukoba.

Više je značajno ono što Peking možda privatno komunicira sa Teheranom. Iranska zavisnost od kineske potražnje je toliko duboka da bi čak i tihi signal iz Pekinga - sugestija da bi kupovina sirove nafte mogla da se uspori ili da bi zaštita Saveta bezbednosti mogla da postane manje pouzdana - imao stvarnu težinu u Teheranu.

Ne postoji alternativni kupac za iransku sirovu naftu uporedivih razmera. Partnerstvo sa Pekingom je najvredniji ekonomski odnos Teherana, i iranski zvaničnici to jasno razumeju.

Da li je Peking zaista primenio tu polugu iza kulisa ili je zaključio da trenutni aranžman dovoljno dobro odgovara njegovim interesima, a da to nije učinio, centralno je obaveštajno pitanje za Vašington u ovoj krizi.

Posmatrani rezultati govore u oba smera.

Kineski pristup energiji kroz moreuz se nastavio tokom cele krize, iranska sirova nafta je stalno stizala do kineskih luka, a Peking je izbegavao svaku obavezu koja bi ograničila njegove mogućnosti u budućnosti.

ŠTA OVO ZNAČI ZA VAŠINGTON

Ako je Peking održao svoj pristup energiji u Zalivu kroz ekonomske odnose koje Sjedinjene Države više nemaju, pokazao je oblik regionalnog uticaja koji američko pomorsko raspoređivanje ne može da suprotstavi.

Peta flota ne može da obavi poziv Teheranu kao što to može Peking. Nijedno prilagođavanje u rasporedu američkih snaga ne menja činjenicu da iranska ekonomija posluje na osnovu kineske potražnje.

Jaz odražava odluke koje je Vašington doneo pre godina o svom odnosu sa Iranom i raste svake godine kada Kina produbljuje svoje ekonomske veze sa Teheranom dok SAD održavaju svoj stav o sankcijama.

Zaplene tankera iz 2023. bile su pregled. Kriza iz 2026. je dokaz koncepta. Peking je pokazao da može da zaštiti svoje osnovne interese na najvažnijem plovnom putu Zaliva bez raspoređivanja ratnog broda, koristeći prednost koju je Vašington izgubio i koju ne može lako da povrati.

To je problem Ormuza na koji bi Vašington trebalo da se fokusira - a udarne grupe nosača aviona nisu rešenje.



(19fortyfive.com/Dr Endru Latam)

