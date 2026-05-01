U televizijskom brifingu emitovanom 30. aprila, gubernator Lenjingradske oblasti Rusije, Aleksandar Drozdenko, obavestio je bivšeg ruskog predsednika Dmitrija Medvedeva o pogoršanju situacije u regionalnim energetskim objektima nakon ukrajinskih udara.

Foto Tanjug/Andriy Andriyenko/Ukraine's 65th Mechanized Brigade via AP

- Lenjingradska oblast sada nije samo pogranični region već i region na prvoj liniji fronta - rekao je Drozdenko Medvedevu, koji trenutno obavlja funkciju zamenika predsednika Saveta bezbednosti Rusije, prenosi Kijev independent.

- I, sudeći po intenzitetu napada u martu i sredinom aprila, objekti gorivno-energetskog kompleksa i lučka infrastruktura su od interesa za neprijatelja sa stanovišta nanošenja štete - dodao je gubernator. Ukrajina je intenzivirala napad na naftnu infrastrukturu u Lenjingradskoj oblasti, prvenstveno ciljajući naftne terminale u lučkim gradovima Ust-Luga i Primorsk.

Iako Lenjingradska oblast ne graniči direktno sa Ukrajinom, njen položaj u zapadnoj Rusiji i blizina Baltičkog mora čine je glavnom metom ukrajinskih napada. Široki razvoj Kijevove sposobnosti za udare na velike udaljenosti poslednjih godina dodatno je otkrio ranjivosti regiona.

Kijev je pokrenuo svoje prve napade na region 22. marta, dok je nastavio periodično da napada luku u narednim nedeljama, objavljujući da je pogodio rezervoare za skladištenje goriva, pristaništa i nekoliko tankera za naftu, kao i infrastrukturu luke.