NASTAVAK sukoba na Bliskom istoku. SAD sve više prete Iranu.

Iran sačuvao uranijum tokom 12-odnevnog rata

Većina iranskog visoko obogaćenog uranijuma verovatno se još uvek nalazi u njegovom nuklearnom kompleksu u Isfahanu, koji je prošle godine bombardovan vazdušnim napadima i suočio se sa manje intenzivnim napadima u ovogodišnjem američko-izraelskom ratu, rekao je šef nuklearne agencije UN za Asošijejted pres.

Rafael Grosi je u intervjuu u utorak rekao da Međunarodna agencija za atomsku energiju ima satelitske snimke koji prikazuju efekte najnovijih američko-izraelskih vazdušnih napada na Iran i da „nastavljamo da dobijamo informacije“.

Inspekcije IAEA su završene u Isfahanu kada je Izrael prošlog juna pokrenuo 12-dnevni rat u kojem su Sjedinjene Države bombardovale tri iranska nuklearna postrojenja, prenosi Tajms of Izrael.

Sudar Britanaca i Iranaca

Pripadnici Kraljevskog ratnog vazduhoplovstva (RAF) oborili su više od 100 iranskih dronova i raketa tokom višenedeljnih napada na koalicionu bazu u Iraku, saopšteno je iz vojnih izvora.

Prema navodima, baza koju britanske snage pomažu da štite bila je meta oko 28 dronova i raketa dnevno tokom perioda pojačanih tenzija između SAD, Izraela i Irana, pre nego što je postignut privremeni prekid vatre, preneo je Skaj njuz.

Britanski vojnici su koristili sisteme za protivvazdušnu odbranu kako bi presretali dolazeće letelice, a iz Ministarstva odbrane te zemlje navode da bi, bez njihove intervencije, baza pretrpela ozbiljna oštećenja.

Ubojito oružje protiv Irana

Centralna komanda SAD zatražila je da se dugo odlagana hipersonična raketa "Tamni orao" američke vojske pošalje na Bliski istok radi moguće upotrebe protiv Irana, zato što se traži sistem dužeg dometa za pogađanje lansera balističkih raketa duboko unutar teritorije te zemlje.

Ukoliko bude odobreno, to bi bio prvi put da će SAD da rasporede svoju hipersoničnu raketu, prenosi Blumberg i dodaje da se sa tim veoma kasni, imajući u vidu da to oružje nije proglašeno potpuno operativnim čak ni nakon što su Rusija i Kina rasporedile svoje verzije rakete.

- U zahtevu se kao razlog za raspoređivanje navodi to da je Iran pomerio svoje lansirne sisteme van dometa rakete 'Precizni udar', oružja koje može da pogodi ciljeve na udaljenosti većoj od 480 kilometara - rekao je izvor direktno upoznat sa zahtevom.

Izvor koji je tražio da ostane anoniman dodao je i da još uvek nije doneta odluka o zahtevu.

