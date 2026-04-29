Američki sud ojadio Hrvate: Zagreb dužan da isplati mađarskom MOL-u 286 miliona dolara

М.А.С.

29. 04. 2026. u 10:23

AMERIČKI sud potvrdio je ranije donetu odluku kojom je Hrvatska obavezna za mađarskom MOL-u isplati iznos od 286 miliona dolara.

Амерички суд ојадио Хрвате: Загреб дужан да исплати мађарском МОЛ-у 286 милиона долара

printscreen/youtube/MOL Serbia

Presudu je doneo sudija Amir H. Ali iz Okružnog suda američke savezne države Kolumbije, a po tužbi MOL-a.

Isti sudija je u 2025. godini odbio hrvatsku žalbu na odluku iz 2022. godine kojom je MOL-u dodeljeno 183,94 miliona dolara.

U međuvremenu cifra je dostigla iznos od 286 miliona dolara, zbog troškova arbitraže i kamata. Hrvatska Vlada je u martu ove godine obaveštena o odluci suda u Vašingtonu kojom su odbačeni prigovori Hrvatske na zahtev MOL-a za priznanje i izvršenje arbitražne odluke u predmetu "MOL Hungarian Oil and Gas Company Plc v. Republic of Croatia".

Potpredsednik hrvatske Vlade Branko Bačić rekao je da će sredstva za obeštećenje MOL-u biti obezbeđena budžetom.

(Tanjug)

