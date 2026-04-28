Tramp pozvao republikance: Podržite "Zakonu o spasavanju Amerike"
Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da su američki izbori "namešteni i pokradeni" i pozvao republikance da podrže, kako ga je nazvao, "Zakon o spasavanju Amerike".
U objavi na svojoj društvenoj mreži Truth Social, Tramp je naveo da bi, prema njegovom predlogu, svi birači morali da pokažu ličnu identifikaciju i dokaz o državljanstvu kako bi glasali.
Takođe je pozvao na zabranu glasanja poštom, uz izuzetke za vojne pripadnike, bolesne, osobe sa invaliditetom i one koji putuju.
Tramp je u poruci poručio da su američki izbori, kako tvrdi, "predmet ismevanja širom sveta", i upozorio da bi, ukoliko se ne sprovedu promene u izbornom sistemu, to moglo da ima posledice po državu.
(Tanjug)
Preporučujemo
Kralj Čarls Treći u kraljica Kamila doputovali u SAD, sledi sastanak sa Trampom
27. 04. 2026. u 22:45
Hitno se oglasio Rubio: Ponuda Irana je neprihvatljiva za Amerikance
27. 04. 2026. u 18:54
VUČIĆEVA IZJAVA UDARNA VEST U RUSKIM MEDIJIMA: Bruje o onome što je rekao britanskom novinaru u lice
IZJAVA predsednika Srbije Aleksandra Vučića koju je dao britanskom novinaru Alisteru Kembelu u podkastu "Ostalo je politika" udarna je vest u ruskim medijima.
27. 04. 2026. u 22:03
Srušio se avion kod glavnog grada: Poginuli svi putnici i pilot
Vazduhoplovna civilna uprava Južnog Sudana saopštila je danas da se srušio avion jugozapadno od glavnog grada Džube, pri čemu je poginulo svih 14 osoba koje su bile u letelici.
27. 04. 2026. u 16:49
Drama u Vašingtonu: Melanija ugledala sporno ime na papiru, pa prebledela - evo šta je zapravo pisao na cedulji
MISTERIOZNI komadić papira izazvao je brojne komentare nakon incidenta sa pucnjavom na večeri Udruženja dopisnika Bele kuće u Vašingtonu.
27. 04. 2026. u 10:00
