Tramp pozvao republikance: Podržite "Zakonu o spasavanju Amerike"

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da su američki izbori "namešteni i pokradeni" i pozvao republikance da podrže, kako ga je nazvao, "Zakon o spasavanju Amerike".

U objavi na svojoj društvenoj mreži Truth Social, Tramp je naveo da bi, prema njegovom predlogu, svi birači morali da pokažu ličnu identifikaciju i dokaz o državljanstvu kako bi glasali.

Takođe je pozvao na zabranu glasanja poštom, uz izuzetke za vojne pripadnike, bolesne, osobe sa invaliditetom i one koji putuju.

Tramp je u poruci poručio da su američki izbori, kako tvrdi, "predmet ismevanja širom sveta", i upozorio da bi, ukoliko se ne sprovedu promene u izbornom sistemu, to moglo da ima posledice po državu.



