Novi šokantan snimak sa večere u Vašingtonu: Tramp pao tokom evakuacije (VIDEO)

ŠOKANTAN snimak kruži društvenim mrežama na kojem se vidi trenutak kada agenti Tajne službe izbacuju predsednika Donalda Trampa sa bine nakon što su sinoć ispaljeni pucnji na večeri Udruženja dopisnika Bele kuće. Tramp i prva dama Melanija evakuisani su sa događaja nakon što je izbila pucnjava u hotelu Hilton, gde se ceremonija održavala.

Tramp je u jednom trenutku pao

Agenti su zgrabili Trampa i druge zvaničnike i uklonili ih sa bine, tokom čega se predsednik spotakao i pao u opštoj gužvi.

Weird … Vance escorted out before Trump. Then Trump falls down as he's getting escorted out.

Dok su njega izvlačili na sigurno, gosti su panično tražili zaklon usred kaotičnih scena koje su se odvijale u hotelskoj dvorani.

Zanimljivo je da je potpredsednik SAD Džej Di Vens evakuisan pre Trampa, što se može videti na video snimku.

Dvoranom su odjekivali povici "ostani dole!" dok su ljudi sa večere padali na pod i tražili spas skrivajući se ispod stolova.

The dramatic moment Trump takes cover and is whisked away after White House correspondents shooting.

Savezni zvaničnik je za NBC njuz rekao da je osumnjičeni identifikovan kao Kol Tomas Alen iz Torensa, predgrađa Los Anđelesa.

Prema njegovom LinkedIn profilu, Alen je diplomirao na Kalifornijskom institutu za tehnologiju, sa diplomom osnovnih studija mašinskog inženjerstva.

Profil na LinkedIn-u pokazuje da je Kol Tomas Alen stekao zvanje magistra nauka iz računarskih nauka na Kalifornijskom državnom univerzitetu, Domingez Hils, u maju 2025. godine.

Nakon što je diplomirao na Kalteku, Alen je godinu dana radio kao mašinski inženjer, pre nego što je postao nezavisni programer video-igara, a kasnije i honorarni nastavnik u kompaniji posvećenoj pomaganju srednjoškolcima da upišu fakultet, prema LinkedIn profilu.

Tramp je, zajedno sa drugim prisutnima na večeri Udruženja dopisnika Bele kuće, tokom protekle noći evakuisan iz hotela "Hilton" nakon što je naoružani muškarac otvorio vatru na kontrolni punkt u lobiju hotela.

Kol Tomas Alen (31) je uhapšen na licu mesta i tokom ispitivanja je rekao da je nameravao da puca na zvaničnike Trampove administracije, koji su prisustvovali svečanoj večeri.

Policija je saopštila da je on bio "naoružan sačmaricom, pištoljem i sa više noževa" kao i da su osumnjičeni i policajci "razmenili vatru", tokom koje je upucan jedan pripadnik bezbednosnih snaga, koji je nosio pancir.