Svet

Prvi put od 2004: Evo čija zastava će se vijoriti na zgradi parlamenta u Mađarskoj

Новости онлине

25. 04. 2026. u 11:24

NA ZGRADI mađarskog parlamenta u Budimpešti prvi put od 2004. godine ponovo će biti istaknuta zastava Evropske unije, uz nacionalnu zastavu, saopštio je lider stranke Tisa Peter Mađar.

Први пут од 2004: Ево чија застава ће се вијорити на згради парламента у Мађарској

Robert Hegedus/MTI via AP

Mađar je na društvenoj mreži Fejsbuk naveo da će se na konstitutivnoj sednici Nacionalne skupštine, pored mađarske i sekeljskih zastava, na fasadi parlamenta ponovo naći i zastava Evropske unije.

Iako je Mađarska 2024. godine obavljala funkciju predsedavajuće Savetom Evropske unije, stranka Fides, na čelu sa aktuelnim premijerom Viktorom Orbanom, odlučila je da zastava EU ne bude istaknuta, uz obrazloženje da to nije obavezujuća praksa, navodi Suspilne.

Zakon iz 2004. godine predviđa da se zastava EU ističe na državnim institucijama na kojima je obavezno i isticanje nacionalne zastave, dok su pojedine institucije, poput zgrade parlamenta, izuzete iz tog pravila.

Prema rezultatima parlamentarnih izbora održanih u Mađarskoj 12. aprila, stranka Tisa je nakon konačnog prebrojavanja glasova osvojila 141 od ukupno 199 mesta u mađarskom parlamentu, a Fides 52.

(Tanjug)

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
