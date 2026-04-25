Prvi put od 2004: Evo čija zastava će se vijoriti na zgradi parlamenta u Mađarskoj
NA ZGRADI mađarskog parlamenta u Budimpešti prvi put od 2004. godine ponovo će biti istaknuta zastava Evropske unije, uz nacionalnu zastavu, saopštio je lider stranke Tisa Peter Mađar.
Mađar je na društvenoj mreži Fejsbuk naveo da će se na konstitutivnoj sednici Nacionalne skupštine, pored mađarske i sekeljskih zastava, na fasadi parlamenta ponovo naći i zastava Evropske unije.
Iako je Mađarska 2024. godine obavljala funkciju predsedavajuće Savetom Evropske unije, stranka Fides, na čelu sa aktuelnim premijerom Viktorom Orbanom, odlučila je da zastava EU ne bude istaknuta, uz obrazloženje da to nije obavezujuća praksa, navodi Suspilne.
Zakon iz 2004. godine predviđa da se zastava EU ističe na državnim institucijama na kojima je obavezno i isticanje nacionalne zastave, dok su pojedine institucije, poput zgrade parlamenta, izuzete iz tog pravila.
Prema rezultatima parlamentarnih izbora održanih u Mađarskoj 12. aprila, stranka Tisa je nakon konačnog prebrojavanja glasova osvojila 141 od ukupno 199 mesta u mađarskom parlamentu, a Fides 52.
(Tanjug)
