Glavni pregovarač Irana: Ne prihvatamo pregovore sa SAD pod pretnjama

IRAN ne prihvata pregovore sa Sjedinjenim Američkim Državama pod pritiskom i pretnjama, izjavio je danas predsednik parlamenta Irana i glavni iranski pregovarač Mohamad Bager Kalibaf.

Raja Imran / Stringershub Inc. / Profimedia

Kalibaf je u objavi na društvenoj mreži X naveo da američki predsednik Donald Tramp pokušava da pregovarački sto pretvori u "sto za kapitulaciju".

Tramp je ranije izjavio da će SAD gađati ključnu infrastrukturu u Iranu ukoliko Teheran ne prihvati ponuđeni sporazum, dodajući da daje šansu i miru i ratu.

- Ako sporazum ne bude postignut, gađaćemo njihove mostove i elektrane. Ako ne potpišu ovaj sporazum, cela zemlja će biti uništena - rekao je Tramp za televiziju Foks njuz u nedelju, ponovivši pretnju da bi mogao da "uništi civilizaciju" u Iranu.

Tramp je istakao da SAD i dalje nude "fer i razuman sporazum", ali da ne isključuje upotrebu sile ukoliko Iran odbije ponudu, dodajući da je "vreme da se okonča iranska mašina za ubijanje".

Prethodno je Iran demantovao da će poslati delegaciju na narednu rundu pregovora, dok je Tramp saopštio da je delegacija upravo krenula za Pakistan i da će tamo stići večeras.

Pozivajući se na neimenovane izvore, CNN je preneo da je druga runda pregovora planirana za sredu, ali da je situacija nestabilna zbog kontinuirane zapaljive retorike obe strane.