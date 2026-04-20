Oglasio se Iran: Pregovori su besmisleni, SAD krše primirje i glavna su prepreka miru

MINISTAR spoljnih poslova Irana Abas Arakči izjavio je danas u razgovoru sa pakistanskim kolegom Išakom Darom da "kontinuirano kršenje primirja" Sjedinjenih Američkih Država predstavljaju glavnu prepreku nastavku diplomatskog procesa, saopštilo je iransko ministarstvo.

Arakči je tokom telefonskog razgovora naveo da će Iran, uzimajući u obzir sve aspekte situacije, naknadno odlučiti o daljim koracima.

Prema informacijama agencije Tasnim, pitanje pomorske blokade predstavlja jednu od ključnih prepreka u pregovorima, a taj stav je prenet preko pakistanskog posrednika, koji je, kako se navodi, o tome obavestio američkog predsednika Donalda Trampa.

Iranska delegacija smatra da su razgovori besmisleni ukoliko SAD ne promene pristup i nastave da pregovorima pristupaju sa, kako se navodi, pogrešnim procenama koje su dovele do neuspeha u vojnoj sferi, navodi Tasnim.

Zbog toga Iran, kako se navodi, neće učestvovati u "gubljenju vremena", niti u "američkom političkom teatru" dok se ne uklone ključne prepreke i ne pojavi jasna perspektiva za postizanje prihvatljivog sporazuma.