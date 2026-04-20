Oglasio se Iran: Pregovori su besmisleni, SAD krše primirje i glavna su prepreka miru

20. 04. 2026. u 22:24

MINISTAR spoljnih poslova Irana Abas Arakči izjavio je danas u razgovoru sa pakistanskim kolegom Išakom Darom da "kontinuirano kršenje primirja" Sjedinjenih Američkih Država predstavljaju glavnu prepreku nastavku diplomatskog procesa, saopštilo je iransko ministarstvo.

Огласио се Иран: Преговори су бесмислени, САД крше примирје и главна су препрека миру

Farooq NAEEM / AFP / Profimedia

Arakči je tokom telefonskog razgovora naveo da će Iran, uzimajući u obzir sve aspekte situacije, naknadno odlučiti o daljim koracima.

Prema informacijama agencije Tasnim, pitanje pomorske blokade predstavlja jednu od ključnih prepreka u pregovorima, a taj stav je prenet preko pakistanskog posrednika, koji je, kako se navodi, o tome obavestio američkog predsednika Donalda Trampa.

Iranska delegacija smatra da su razgovori besmisleni ukoliko SAD ne promene pristup i nastave da pregovorima pristupaju sa, kako se navodi, pogrešnim procenama koje su dovele do neuspeha u vojnoj sferi, navodi Tasnim.

Zbog toga Iran, kako se navodi, neće učestvovati u "gubljenju vremena", niti u "američkom političkom teatru" dok se ne uklone ključne prepreke i ne pojavi jasna perspektiva za postizanje prihvatljivog sporazuma.

