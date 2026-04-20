Oglasio se Iran: Pregovori su besmisleni, SAD krše primirje i glavna su prepreka miru
MINISTAR spoljnih poslova Irana Abas Arakči izjavio je danas u razgovoru sa pakistanskim kolegom Išakom Darom da "kontinuirano kršenje primirja" Sjedinjenih Američkih Država predstavljaju glavnu prepreku nastavku diplomatskog procesa, saopštilo je iransko ministarstvo.
Arakči je tokom telefonskog razgovora naveo da će Iran, uzimajući u obzir sve aspekte situacije, naknadno odlučiti o daljim koracima.
Prema informacijama agencije Tasnim, pitanje pomorske blokade predstavlja jednu od ključnih prepreka u pregovorima, a taj stav je prenet preko pakistanskog posrednika, koji je, kako se navodi, o tome obavestio američkog predsednika Donalda Trampa.
Iranska delegacija smatra da su razgovori besmisleni ukoliko SAD ne promene pristup i nastave da pregovorima pristupaju sa, kako se navodi, pogrešnim procenama koje su dovele do neuspeha u vojnoj sferi, navodi Tasnim.
Zbog toga Iran, kako se navodi, neće učestvovati u "gubljenju vremena", niti u "američkom političkom teatru" dok se ne uklone ključne prepreke i ne pojavi jasna perspektiva za postizanje prihvatljivog sporazuma.
UKRAJINSKO rukovodstvo, nakon više od godinu dana napora da održi stabilne odnose sa administracijom predsednika SAD Donalda Trampa, javno je priznalo krah dosadašnjeg partnerstva.
BUDUĆI mađarski premijer Peter Mađar izjavio je da će se njegova zemlja ponovo pridružiti Međunarodnom krivičnom sudu i biti spremna da sprovodi naloge za hapšenje, uključujući i onaj koji se odnosi na izraelskog premijera Benjamina Netanjahua.
ANGELA Merkel u penziji živi bolje nego ikad!
