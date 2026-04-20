Svemir još uvek može da se spasi: Tačka bez povratka još nije pređena
TAČKA bez povratka za očuvanje svemira kao mirnog prostora još nije pređena, ali mnogo toga zavisi od napora međunarodne zajednice, izjavio je zamenik ministra spoljnih poslova Rusije Sergej Rjabkov, govoreći na zasedanju međunarodnog kluba „Trijalog“.
-Još nismo prešli tačku bez povratka u očuvanju svemira kao mirnog prostora, bez oružja i konflikata. Međutim, sada mnogo toga zavisi od hitnih i koordinisanih akcija međunarodne zajednice, rekao je on.
Prema rečima Rjabkova, više nego ikad su potrebne inicijative za sprečavanje trke u naoružanju u svemiru (PGVK), pre svega kroz izradu odgovarajućeg međunarodnog pravno obavezujućeg instrumenta. On je naglasio da osnov za takav dokument predstavlja rusko-kineski nacrt ugovora o sprečavanju razmeštanja oružja u svemiru, kao i upotrebe sile ili pretnje silom protiv kosmičkih objekata.
-Važan međukorak ka zaključenju pravno obavezujućeg instrumenta u okviru PGVK jeste međunarodna inicijativa, odnosno politička obaveza da oružje u svemiru prvi ne raspoređuju, kojoj se do sada pridružilo 37 država, dodao je zamenik ministra.
-Nastavićemo konstruktivne napore na jačanju bezbednosti u svemiru u interesu celog čovečanstva, poručio je Rjabkov.
sputnikportal.rs
