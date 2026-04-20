Tramp preti: Ponovo ćemo napasti Iran ako se ne postigne sporazum

SAD će ponovo napasti Iran ukoliko do 22. aprila ne bude postignut sporazum, izjavio je američki predsednik Donald Tramp.

-Mnogo bombi će eksplodirati ako se primirje između SAD i Irana ne produži, rekao je Tramp.

Prema njegovim rečima, nije jasno da li će Iran nastaviti da učestvuje u pregovorima u Islamabadu.

-Ako oni [iranska strana] ne budu tamo - i to će biti u redu, rekao je američki predsednik.

SAD i Iran su se 7. aprila složili oko dvonedeljnog primirja, koje je stupilo na snagu sledećeg dana. Obe strane su se više puta optuživale za kršenje primirja, a još uvek nije bilo objava o njegovom mogućem produženju.

Teheran razmatra učešće u razgovorima sa SAD, odluka još nije doneta

Visoki iranski zvaničnik izjavio je da Teheran pozitivno razmatra učešće u mogućim mirovnim razgovorima sa Sjedinjenim Američkim Državama, ali da konačna odluka još nije doneta.

Prema njegovim rečima, u toku su napori posrednika, pre svega Pakistana, kako bi se okončala američka blokada i obezbedilo učešće Irana u razgovorimam prenose mediji,

Izvor iz Pakistana, uključen u proces, naveo je da dvonedeljno primirje ističe 22. aprila u 20 časova po istočnomameričkom vremenu.

