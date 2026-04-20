Amerika odobrila još mesec dana prodaje ruske nafte: Evo koje tri zemlje su izuzete

AMERIČKA vlada obnovila je dozvolu za kupovinu sankcionisanja ruske nafte utovarene na tankere na još mesec dana, prema dokumentu objavljenom na stranicama ministarstva finansija.

Ured za kontrolu strane imovine (OFAC) američkog ministarstva finansija izdao je u petak novu dozvolu prema kojoj se ruska nafta i naftni proizvodi utovaruju na tankere do 17. aprila mogu kupiti do 16. maja, stoji u dokumentu.

Izuzete transakcije s tri zemlje

Iz dozvole su izuzetne transakcije s Iranom, Kubom i Sjevernom Korejom. Vašington je tako po treći put od početka američko-izraelskog rata protiv Irana suspendovao sankcije na rusku naftu i naftne proizvode, nastojeći obuzdati skok cena na svetskim tržištima.

Prvu 30‑dnevnu dozvolu za kupovinu ruskih barela OFAC je izdao Indiji, 5. marta. Sedam dana kasnije izdana je dozvola i ostatku sveta, takođe na 30 dana, s rokom završetka kupovine 11 aprila.

Pritisak azijskih zemalja

Nova dozvola izdata je pod pritiskom azijskih država, piše Rojters, koje su zbog poremećaja u zalihama Bliskog istoka zahtevale od Vašingtona da omogući nabavku iz drugih izvora.

-Pregovori (s Iranom) ubrzavaju, a ministarstvo finansija vodi istovremeno računa da nafta bude dostupna onima kojima je potrebna- rekao je u petak za Rojters portparol ministarstva.

Dva dana pre Trampov ministar rekao da neće obnoviti dozvolu.

Samo dva dana ranije ministar finansija Skot Besent rekao je da Vašington neće obnoviti dozvolu za kupovinu ruske nafte, podseća Rojters, niti izdaje novu dozvolu za iransku naftu, koja je istekla juče.

Produžetak američke dozvole obuhvatiće još 100 miliona barela ruske nafte, prema navodima posebnog izaslanika ruskog predsednika Vladimira Putina Kirila Dmitrijeva, i udvostručiti količinu barela sa američkim dozvolom, navodi Rojters.

U ožujku kupaca širom sveta opremljeno je 4,4 miliona barela ruske nafte dnevno, navela je u mesečnom izvješću Međunarodna agencija za energiju (IEA). To bi značilo da su im isporučena ukupno 132 miliona barela ruske nafte.

Indija je istakla dva miliona barela ruske nafte dnevno, a Kina 1,8 miliona barela dnevno, navodi IEA u izveštaju za travanj. Azijskim divovima stiglo je tako u ožujku ukupno 60 miliona odnosno 54 miliona barela ruske nafte.

S tankera su u martu na indijsko kopno iskrčana oko 22 miliona barela ruske nafte, a na kinesko 14 miliona barela, 'počistivši' rusku naftu nagomilanu na moru od oktobra prošle godine, navodi agencija.

