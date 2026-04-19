"Kuba ne može da se poredi sa Venecuelom" Dijaz-Kanel: Kubanci su narod spreman na borbu

KUBANSKI predsednik Migel Dijaz-Kanel kaže da se Kuba ne može porediti sa Venecuelom čijeg su predsednika Nikolasa Madura Sjedinjene Američke Države kidnapovale u januaru ove godine i kome se sudi u Njujorku.

foto: Irene Perez / Zuma Press / Profimedia

On je za španski RT rekao da su Kubanci narod spreman na borbu.

- Ne volim poređenja sa drugim državama, jer se time zanemaruje naša posebna istorija. Kuba više od 60 godina živi pod blokadom i pod stalnim pritiscima, odupirući se agresiji, ali je opstala i nastavila da ide napred - rekao je Dijaz-Kanel.

Podsetio je da su 32 kubanska borca izgubila živote braneći predsednika Venecuele Nikolasa Madura, koji je otet u januaru ove godine.

- Ako 32 kubanska borca padnu u Venecueli braneći predsednika te zemlje, šta bi tek milioni Kubanaca uradili, sledeći isti primer, boreći se da spasu revoluciju i da odbrane kubansko tlo - dodao je on.

Ističe da su institucije i jedinstvo naroda posebna snaga Kube.

- Kada govorimo o Venecueli, reč je o bratskoj zemlji koju je vodio Ugo Čavez, veliki prijatelj Kube. Ovde živi narod koji je spreman da se bori za revoluciju i svoju zemlju - naveo je on.

Kuba je nedavno dobila pošiljku nafte iz Rusije, a Dijaz-Kanel kaže da je to bila prva i jedina pošiljka posle energetske blokade.

- Na Kubu je stigao brod sa ruskim gorivom. To je važan čin podrške Rusije i ruskog naroda u teškom trenutku. To je prvo gorivo koje je stiglo u poslednja četiri meseca. Ta količina iznosi približno trećinu mesečne potrošnje zemlje. Pošiljka je stigla u sirovom obliku. Prošla je preradu i distribuciju. Efekti pomoći će biti vidljivi ovih dana. Ona može otvoriti prostor i drugimn državama da isporučuju gorivo Kubi - rekao je predsednik.

Govoreći o dogovoru da Rusija pomogne toj zemlji i u oblasti termoelektrana, on je rekao da je to deo postojećeg programa saradnje.

- Nema ničeg novog. Prošlog meseca održana je međuvladina komisija Rusija-Kuba i energetska saradnja dve zemlje ostaje na snazi - zaključio je Dijaz Kanel.

(RT Balkan)

