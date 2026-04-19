Trka u naoružanju tokom primirja: Iran tvrdi da SAD gube korak

VISOKI iranski vojni komandant izjavio je da je kapacitet zemlje da obnovi zalihe raketa i dronova tokom dvonedeljnog primirja premašio nivo iz perioda pre rata, preneli su danas iranski mediji.

Foto: Tanjug/AP Photo Vahid Salemi

Komandant Vazduhoplovnih snaga Korpusa islamske revolucionarne garde (RGK), general Sejed Madžid Musavi, podelio je video na društvenoj platformi UpScrolled, koji prikazuje zamenu zaliha raketa i dronova, prenela je iranska televizija Press.

Uz snimak je priložena i poruka Musavija u kojoj se navodi da je brzina Irana u ažuriranju i ponovnom punjenju lansera raketa i dronova premašila čak i predratni tempo.

- Svesni smo da neprijatelj nije u stanju da stvori takve uslove za sebe tokom primirja - naveo je Musavi.

Prema njegovim rečima, Sjedinjene Američke Države su od početka primirja 11. aprila morale “da donose municiju sa druge strane sveta u malim količinama“.

- Izgubili su i ovu fazu rata. Izgubili su moreuz, Liban i čitav region - rekao je iranski komandant.

Musavijeve izjave dolaze u trenutku kada mnogi izveštaji protivreče tvrdnjama da je višenedeljna zajednička američko-izraelska vojna agresija protiv Irana značajno oslabila strateške kapacitete zemlje, navodi Pres tv.

Pozivajući se na procene američkih obaveštajnih službi, Volstrit džurnal (WSJ) je prošle nedelje objavio da Teheran može da održi svoje raketne kapacitete na osnovu ogromne mreže ojačanih podzemnih skladišnih prostora, u kojima su mobilni lansirni sistemi bili uglavnom zaštićeni tokom više nedelja bombardovanja. U izveštaju američkog lista se navodi da Iran i dalje poseduje hiljade balističkih raketa srednjeg i kratkog dometa, koje bi mogle da budu izvučene iz skrovišta, ili preuzete iz podzemnih objekata.

General Musavi je takođe pomenuo Ormuski moreuz, koji je iranska Revolucionarna garda u subotu ponovo proglasila zatvorenim zbog kršenja primirja od strane SAD. IRGC je ponovila da kontinuirana američka pomorska blokada iranskih luka predstavlja pirateriju. U posebnoj objavi na društvenim mrežama, Musavi je pozdravio vojnu strategiju koju je osmislio vođa Islamske revolucije, ajatolah Ali Hamnei, za koju je rekao da je otvorila put za trijumf Irana nad dva nuklearna neprijatelja.

Iranska vojska je početkom ove nedelje saopštila da, ako bezbednost iranskih luka u vodama Persijskog zaliva i Arapskog mora bude ugrožena, nijedna luka u Persijskom zalivu i Arapskom moru neće biti bezbedna.

(Tanjug)