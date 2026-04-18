Ultimatum iz Madrida: Pedro Sančez zahteva hitnu reformu Ujedinjenih nacija

ŠPANSKI premijer Pedro Sančez pozvao je na "hitnu reformu i obnovu" Ujedinjenih nacija i multilateralnog sistema.

Sančez je na 6. Sastanku u odbranu demokratije održanom u Barseloni, kojem su prisustvovali progresivni lideri iz više od 15 zemalja, upozorio na napade na multilateralni poredak i "opasnu normalizaciju upotrebe sile", ističući da demokratija ne sme da bude shvaćena kao nešto što se "podrazumeva", preneo je RTVE.

Skupu su prisustvovali, predsednik Brazila Luiz Inasio Lula da Silva, predsednica Meksika Klaudija Šejnbaum, predsednik Kolumbije Gustavo Petro i predsednik Urugvaja, Jamandu Orsi.

Po dolasku na samit, Petro je rekao da bi događaj trebalo da se posmatra kao "alternativu svetu", naglasivši da skup nije usmeren protiv predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa.

Meksička predsednica rekla je da ne postoji diplomatska kriza između Meksika i Španije, uprkos ranijim nesuglasicama u bilateralnim odnosima.

Samit se održava u okviru Globalne progresivne mobilizacije, događaja koji organizuju Socijalistička internacionala, Partija evropskih socijalista i Progresivna alijansa, a očekuje se učešće više od 3.000 predstavnika i članova više od 100 političkih stranaka iz celog sveta.

