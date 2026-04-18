Demokrate hoće da smene Trampa: Pozivaju se na 25. amandman - evo šta je u pitanju

DEMOKRATE pokušavaju da smene Donalda Trampa sa funkcije pozivajući se na 25. amandman nakon što je zapretio da će „čitava civilizacija nestati“ ako se Iran ne povuče, što su mnogi opisali kao potencijalni ratni zločin.

Foto: AP Photo/Mark Schiefelbein

Debatu je dodatno podstaklo predsednikovo postupanje sa Epštajnovim dosijeima, kao i prošlonedeljne objave na društvenim mrežama i napadi na papu Lava XIV, izveštava Dojče vele.

Šta je 25. amandman?

Ovaj amandman je dodat u Ustav SAD 1967. godine kako bi se razjasnio postupak u slučaju da predsednik ili potpredsednik nije u mogućnosti da obavlja funkciju zbog smrti, ostavke ili bolesti.

Iako se o predsedničkoj nesposobnosti dugo raspravlja, usvajanje amandmana je ubrzano atentatom na predsednika Džona F. Kenedija u novembru 1963. godine.

Amandman se sastoji od četiri dela.

Prvi omogućava potpredsedniku da preuzme funkciju ako predsednik umre ili podnese ostavku.

Drugi reguliše imenovanje novog potpredsednika, a treći omogućava privremeni i dobrovoljni prenos vlasti.

Na Član 3 su već bili pozvani, na primer, od strane predsednika Džordža V. Buša 2002. i 2007. godine i predsednika Bajdena 2021. godine, dok su bili pod anestezijom za kolonoskopiju.

Novi pozivi na Trampov impičment zasnivaju se na Članu 4, koji predviđa smenjivanje ako predsednik „nije u stanju da obavlja ovlašćenja i dužnosti svoje funkcije“.

U tom slučaju, potpredsednik i većina kabineta, ili neko drugo telo koje odredi Kongres, mogu proglasiti predsednika nesposobnim, a potpredsednik tada postaje vršilac dužnosti predsednika.

Ovaj član nikada nije bio primenjen.

Ko poziva na Trampov impičment?

Zastupnik Džejmi Raskin, demokrata iz Merilenda, predložio je stvaranje odbora za impičment Trampa ako se utvrdi da više nije sposoban da služi.

Predlog je podržalo 50 demokrata u Predstavničkom domu.

- Nalazimo se na opasnoj ivici, a zaštita američkog naroda sada je pitanje nacionalne bezbednosti. Kongres stoga mora da ispuni svoje obaveze prema 25. amandmanu - napisao je Raskin u saopštenju 14. aprila.

Međutim, pozivi ne dolaze samo od demokrata, već i sa desnice.

7. aprila, bivša republikanska predstavnica Mardžori Tejlor Grin podržala je primenu 25. amandmana na društvenoj mreži X nakon Trampove pretnje Iranu.

- Ne možemo ubiti celu civilizaciju. To je zlo i ludo - rekla je.

A javnost je sve više zabrinuta. Anketa Rojtersa i Ipsosa krajem februara pokazala je da samo 45 odsto Amerikanaca smatra Trampa „mentalno oštrim i sposobnim da se nosi sa izazovima“.

Zašto amandman, a ne opoziv?

Tramp se takođe suočava sa pozivima na impičment u svom drugom mandatu, ali oni u Predstavničkom domu kojim upravljaju republikanci nisu daleko odmakli.

Tramp je jedini predsednik u istoriji SAD koji je dva puta impičmentovan, oba puta u svom prvom mandatu, a Senat ga je oslobodio u oba slučaja.

U intervjuu za časopis Tajm 10. aprila, Raskin je izjavio da zakonodavci „nemaju alate za pokretanje impičmenta“.

- U ovom trenutku, ne postoji nijedan republikanac koji je pozvao na impičment ili nam dao bilo kakvu naznaku da je zainteresovan za to - rekao je on.

Demokrate su trenutno u manjini u oba doma Kongresa, ali to bi se moglo promeniti nakon novembarskih izbora.

- Dobar deo priče o 25. amandmanu je čisto politikantstvo - rekao je za DW Mark Grejber, profesor prava na Univerzitetu u Merilendu.

- Cilj je da se Republikanska stranka poistoveti sa Donaldom Trampom na način koji će im otežati distanciranje. Ili će ga sada odbaciti, ili će kasnije moći da kažu da nisu mogli ništa da urade - dodao je.

Koliko je verovatna primena amandmana?

Čak i ako bi amandman bio usvojen, Tramp bi mogao da ospori svoju nesposobnost „podnošenjem pisane izjave o suprotnom“.

U tom slučaju, ako potpredsednik i vlada zadrže svoj stav, Kongres bi glasao o svemu, a za smenjivanje je potrebna dvotrećinska većina.

Iako je amandman tehnički moguće primeniti, politički je to veoma udaljena opcija.

- Čini se da su Trampova administracija i Kongres zadovoljni onim što on radi - smatra Grejber.

Bivši visoki zvaničnici koji su razgovarali sa šeficom vašingtonskog biroa DW, Ines Pol, takođe su izrazili sumnje.

- Ne verujem da će amandman biti sproveden, bez obzira na to da li je opravdan ili ne -rekao je Džon Bolton, jedan od Trampovih bivših savetnika za nacionalnu bezbednost.

- Ja sam advokat, a ne psihijatar, tako da ne mogu to da sudim. Ali njegov problem nije nužno mentalne prirode – problem je što on ne razume niti se mnogo brine o svetu oko sebe. On je fokusiran isključivo na ono što koristi Donaldu Trampu, a to oblikuje sve, od Irana do njegovog odnosa sa NATO-om i američkim saveznicima - rekao je.

Slično razmišlja i penzionisani general-potpukovnik Ben Hodžis.

- Iskreno, ne mislim da u Kongresu ima dovoljno republikanaca koji bi imali hrabrosti da to urade, iz raznih razloga - rekao je za DW.

- Dakle, deluje veoma malo verovatno, ali nije dobro za Ameriku što smo u situaciji u kojoj mnogi ljudi misle da je to neophodno - dodao je.

Grejber takođe smatra da je primena 25. amandmana malo verovatna.

- Sve dok republikanci podržavaju Donalda Trampa i impičment i 25. amandman ostaće samo teoretska mogućnost - zaključio je.

(Indeks.hr)

RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja