Susret sa zveri na Aljasci: Pripadnici elitne divizije SAD teško povređeni u napadu medveda

DVA vojnika raspoređena u bazu Elmendorf-Ričardson povređena su u napadu medveda tokom vojne vežbe u udaljenom delu baze, u Arktičkoj dolini na Aljasci, saopštili su vojni i državni zvaničnici zaduženi za divlje životinje.

Pripadnici 11. vazdušno-desantne divizije američke vojske povređeni su u četvrtak u kontaktu sa mrkim medvedom tokom "treninga orijentacije u prostoru" u zoni za obuku u Arktičkoj dolini, navodi se u saopštenju portparolke jedinice Džo Nederhod, prenosi Enkoridž dejli njuz.

Ona je navela da je vojnicima juče ujutro pružena odgovarajuća medicinska nega, dok se detalji o stepenu povreda ne objavljuju dok se ne obaveste njihove porodice.

"Bezbednost i dobrobit našeg osoblja su naš prioritet", saopštila je Nederhod i dodala da je incident u fazi istrage i da se sarađuje sa lokalnim službama za divlje životinje.

Prema saopštenju Odeljenja za ribu i divljač Aljaske, napad se dogodio u udaljenom i teško pristupačnom delu baze zapadno od autoputa Glen.

Pretpostavlja se da je došlo do napada medveda koji je nedavno izašao iz zimskog sna, navode nadležni.

Medved nije lociran do juče, saopštili su zvaničnici.

Iako nema povećanog rizika od novih susreta u tom području, baza je privremeno zatvorila zonu incidenta za rekreativne aktivnosti.

Oba vojnika su u trenutku napada imala sprej protiv medveda i upotrebila su ga tokom incidenta, navodi se u saopštenju.

"Nadamo se brzom i potpunom oporavku povređenih i mislima smo uz njih", izjavila je regionalna supervizorka Sindi Vordlou, dodajući da je u ovom slučaju sprej protiv medveda možda spasio živote vojnika.

Zbog prolećnih uslova i povećane aktivnosti medveda, nadležni upozoravaju na veći rizik od susreta sa divljim životinjama na Aljasci.

Odeljenje za ribu i divljač navelo je da je u toku analiza prikupljenih tragova kako bi se potvrdila tačna vrsta i pol životinje, kao i da li je njen DNK već ranije registrovan.

(Tanjug)