Makron pozdravio odluku Teherana: Slobodna plovidba nema alternativu

FRANCUSKI predsednik Emanuel Makron pozdravio je danas objavu Irana da dozvoljava ponovno otvaranje Ormuskog moreuza sve dok je na snazi prekid vatre. Makron je ocenio da to "ide u pravom smeru", prenosi Rojters.

Šef iranske diplomatije Abas Arakči prethodno je izjavio da će plovidba kroz Ormuski moreuz biti potpuno otvorena za sve komercijalne brodove tokom preostalog perioda primirja, u skladu sa sporazumom o prekidu vatre postignutim između Izraela i Libana.

Makron je održao konferenciju za novinare nakon što su Francuska i Velika Britanija danas u Parizu predsedavale sastankom na kojem je učetvovalo oko 40 zemalja s ciljem da se Sjedinjenim Američkim Državama signalizira da su neki od njihovih najbližih saveznika spremni da uzmu ulogu u obnavljanju slobodne plovidbe u Ormuskom moreuzu kada to uslovi dozvole.

- Svi pozivamo da sve strane trenutno, bezuslovno i potpuno ponovo otvore Ormuski moreuz. Pozivamo na obnavljanje uslova slobodnog prolaza koji su bili na snazi pre rata i puno poštovanje pomorskog prava. Svi se protivimo bilo kakvim ograničenjima ili sistemu sporazuma koji bi predstavljali pokušaj privatizacije moreuza i, naravno, svakom sistemu naplate putarine - rekao je Makron.

Francuski predsednik je takođe najavio da će sledeće sedmice u Londonu biti održan sastanak na kojem će se nastaviti razgovori o Ormuskom moreuzu.

(Tanjug)

