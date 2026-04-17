Svet

Makron pozdravio odluku Teherana: Slobodna plovidba nema alternativu

V.N.

17. 04. 2026. u 16:48

FRANCUSKI predsednik Emanuel Makron pozdravio je danas objavu Irana da dozvoljava ponovno otvaranje Ormuskog moreuza sve dok je na snazi prekid vatre. Makron je ocenio da to "ide u pravom smeru", prenosi Rojters.

Foto: Tanjug/ Christophe Petit Tesson (POOL)

Šef iranske diplomatije Abas Arakči prethodno je izjavio da će plovidba kroz Ormuski moreuz biti potpuno otvorena za sve komercijalne brodove tokom preostalog perioda primirja, u skladu sa sporazumom o prekidu vatre postignutim između Izraela i Libana.

Makron je održao konferenciju za novinare nakon što su Francuska i Velika Britanija danas u Parizu predsedavale sastankom na kojem je učetvovalo oko 40 zemalja s ciljem da se Sjedinjenim Američkim Državama signalizira da su neki od njihovih najbližih saveznika spremni da uzmu ulogu u obnavljanju slobodne plovidbe u Ormuskom moreuzu kada to uslovi dozvole.

 - Svi pozivamo da sve strane trenutno, bezuslovno i potpuno ponovo otvore Ormuski moreuz. Pozivamo na obnavljanje uslova slobodnog prolaza koji su bili na snazi pre rata i puno poštovanje pomorskog prava. Svi se protivimo bilo kakvim ograničenjima ili sistemu sporazuma koji bi predstavljali pokušaj privatizacije moreuza i, naravno, svakom sistemu naplate putarine - rekao je Makron.

Francuski predsednik je takođe najavio da će sledeće sedmice u Londonu biti održan sastanak na kojem će se nastaviti razgovori o Ormuskom moreuzu.

(Tanjug)

