Erdogan upozorava: Svet na ozbiljnoj prekretnici - neophodno jačanje multilateralizma

PREDSEDNIK Turske Redžep Tajip Erdogan izjavio je danas da međunarodni sistem prolazi kroz duboku "moralnu i egzistencijalnu krizu", upozorivši na porast globalnih sukoba, nepravde i slabljenje postojećih mehanizama međunarodnog prava.

Turski predsednik je, govoreći na Antalijskom diplomatskom forumu, poručio da je neophodno jačanje multilateralizma i "pravednije reprezentacije u globalnom sistemu".

Govoreći o sukobima u svetu, Erdogan je pozdravio primirje između Indija i Pakistana, istakavši značaj dijaloga i diplomatije kao jedinog puta ka trajnom miru, preneo je TRT Haber.

On je posebno naglasio važnost očuvanja slobode plovidbe kroz Ormuski moreuz, ocenjujući da bi njegovo zatvaranje imalo ozbiljne posledice po globalnu energetsku bezbednost.

Erdogan je naveo i da je posebno zabrinjavajuća situacija u Pojasu Gaze, gde je, kako je rekao, u protekle dve i po godine stradalo oko 73.000 Palestinaca, dok je više od 172.000 ranjeno, uz više desetina hiljada dece i siročadi među žrtvama.

- Ono što se dešava u Gazi nije samo humanitarna tragedija, već pokazuje kakav je karakter postojećeg globalnog sistema - rekao je Erdogan, dodajući da međunarodne institucije često ostaju nemoćne pred kršenjem osnovnih principa.

Erdogan je ponovio spremnost Turske da posreduje u pregovorima o okončanju rata u Ukrajini, kao i podršku političkom procesu u Siriji, uz poruku da Ankara ostaje posvećena stabilnosti regiona.

Govoreći o Balkanu, Erdogan je istakao podršku regionalnoj stabilnosti kroz inicijative poput "Balkanske mirovne platforme", dok je u vezi sa Egejskim morem i istočnim Mediteranom poručio da se protivi jednostranim potezima i maksimalističkim zahtevima.

On je izrazio nadu da će Forum biti plodonosan kako za Tursku i Bliski istok, tako i za ceo svet.

- Turska smatra Forum intelektualnom platformom za detaljne diskusije o celom svetu i priliku za interakciju - istakao je Erdogan.

Prema njegovim rečima, cilj osnivanja Foruma bio je da se stvori globalna platforma, a danas je Forum platforma za diskusije i mesto nade u bolju budućnost.

Na Forumu u Antaliji ove godine okupili su predstavnici iz 155 zemalja, uključujući više od 20 šefova država i vlada.

Antalijski diplomatski forum održava se od 7. do 19. aprila ove godine pod pokroviteljstvom predsednika Redžepa Tajipa Erdogana, a domaćin mu je Ministarstvo spoljnih poslova Turske.

(Tanjug)

