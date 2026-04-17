Propast evropskih aviokompanija zbog cena goriva: Holandski KLM otkazuje čak 160 letova
HOLANDSKA avio-kompanija KLM otkazaće 160 letova u Evropi tokom narednog meseca zbog rasta troškova goriva.
Kompanija je u četvrtak saopštila da će smanjenje obuhvatiti manje od 1% njenog ukupnog evropskog saobraćaja i da putnici ne bi trebalo da osete veće poremećaje.
KLM je naglasio da ne postoji fizički nedostatak mlaznog goriva, već da su letovi postali preskupi za obavljanje zbog naglog rasta cena, što je povezano sa aktuelnim geopolitičkim tenzijama, posebno u vezi sa sukobom koji uključuje Iran.
Kompanija je dodala da pažljivo prati situaciju i da će prilagođavati svoj raspored letova u skladu sa razvojem događaja na tržištu energenata.
Ovaj potez dolazi u trenutku kada se evropske avio-kompanije suočavaju sa povećanim troškovima poslovanja, a pojedini stručnjaci upozoravaju da bi dalji poremećaji u snabdevanju mogli dodatno uticati na cene karata i dostupnost letova.
KLM je poručio da će pokušati da minimizira uticaj na putnike i da će im ponuditi alternativne opcije gde god je to moguće.
(Rojters)
IZRAELSKI CENTAR NA METI: Eksplozija pred Uskrs potresla Holandiju, napadač u bekstvu
04. 04. 2026. u 15:44
Umrla hrvatska političarka (39): Poznata po sramnim izjavama o Srbima
BIVŠA gradska odbornica Rijeke Ivona Milinović iznenada je preminula sinoć u Rijeci u 39. godini. Vest o njenoj smrti objavljena je na Fejsbuk grupi Riječka enciklopedija, a potvrdio ju je portal Hrvatski glasnik sa kojim je Milinović sarađivala, kao i Novi list.
17. 04. 2026. u 13:13
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
Tragač iz "potere" se srušio na pod usred emisije: Nastao muk u studiju, vidite reakciju Memedovića (VIDEO)
VODITELj je postavio takmičaru pitanje nakon kojeg je u studiju usledila neočekivano zabavna i zanimljiva situacija.
14. 04. 2026. u 08:09
