Propast evropskih aviokompanija zbog cena goriva: Holandski KLM otkazuje čak 160 letova

HOLANDSKA avio-kompanija KLM otkazaće 160 letova u Evropi tokom narednog meseca zbog rasta troškova goriva.

Kompanija je u četvrtak saopštila da će smanjenje obuhvatiti manje od 1% njenog ukupnog evropskog saobraćaja i da putnici ne bi trebalo da osete veće poremećaje.

KLM je naglasio da ne postoji fizički nedostatak mlaznog goriva, već da su letovi postali preskupi za obavljanje zbog naglog rasta cena, što je povezano sa aktuelnim geopolitičkim tenzijama, posebno u vezi sa sukobom koji uključuje Iran.

Kompanija je dodala da pažljivo prati situaciju i da će prilagođavati svoj raspored letova u skladu sa razvojem događaja na tržištu energenata.

Ovaj potez dolazi u trenutku kada se evropske avio-kompanije suočavaju sa povećanim troškovima poslovanja, a pojedini stručnjaci upozoravaju da bi dalji poremećaji u snabdevanju mogli dodatno uticati na cene karata i dostupnost letova.

KLM je poručio da će pokušati da minimizira uticaj na putnike i da će im ponuditi alternativne opcije gde god je to moguće.

(Rojters)