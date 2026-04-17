Pakistanski premijer Šarif pozdravio primirje u Libanu: Istakao ulogu Donalda Trampa

PREMIJER Pakistana Šehbaz Šarif pozdravio je danas objavu o prekidu vatre u Libanu, ocenivši da je primirje postignuto kroz, kako je naveo, "smele i pronicljive diplomatske napore" koje je predvodio predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp.

Morteza Nikoubazl/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

U objavi na mreži Iks, Šarif je izrazio nadu da će primirje otvoriti put ka održivom miru u regionu.

- Pakistan ponovo potvrđuje svoju nepokolebljivu podršku suverenitetu i teritorijalnom integritetu Libana i nastaviće da podržava sve napore usmerene ka trajnom miru u regionu - naveo je pakistanski premijer.

Desetodnevni sporazum o prekidu vatre između Izraela i Libana, koji je ranije najavio američki predsednik Donald Tramp, stupio je na snagu u četvrtak u 23 sata po srednjoevropskom vremenu.

Libanski predsednik Žozef Aun pozdravio je ovaj sporazum, dok ga je izraelski premijer Benjamin Netanjahu nazvao "istorijskom" prilikom za mir.

Libanska vojska je rano jutros saopštila da su Izraelske odbrambene snage (IDF) već više puta prekršile primirje između Libana i Izraela koje je sinoć stupilo na snagu.

(Tanjug)

Bonus video:

