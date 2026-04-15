Putinova vila pod pojačanom zaštitom: Oko rezidencije raspoređeno 27 PVO sistema

PUTINOVA omiljena vila, gde navodno živi njegova dugogodišnja partnerka Alina Kabajeva, dobila je značajno pojačanje u vidu sistema protivvazdušne odbrane.

Predsednička palata na jezeru Valdaj sada ima ukupno 27 tornjeva opremljenih protivvazdušnim sistemima "Pancir", otkrila je istraga Radija Slobodna Evropa zasnovana na satelitskim snimcima, prenosi Telegraf.

Sistemi "Pancir", poznati kao "ubice dronova", čija je cena do 19 miliona evra po komadu, smatraju se najboljim ruskim rešenjem za obaranje malih, brzih i niskoletećih ciljeva.

Bezbednost oko rezidencije Valdaj, oko 300 km od Ukrajine, značajno je pooštrena zbog zabrinutosti usled rastuće sposobnosti Kijeva da pokreće napade dronovima velikog dometa.

2024. godine, oko kompleksa je bilo samo sedam protivvazdušnih tornjeva, što je oko četvrtina od današnjeg broja, a izgradnja sedam novih tornjeva počela je 17. marta. Raspored sistema, kako se navodi, podseća na raspored oko Moskve, sa sistemima "Pancir" raspoređenim u dva prstena oko vile.

Poređenja radi, cela moskovska metropolitanska oblast, s populacijom od oko 20 miliona, prošle godine je imala samo 60 takvih sistema, što je nešto više od dvostrukog broja koji sada okružuje Putinovo odmaralište.

Tajne odmarališta Valdaj

Poslednjih godina, Putin provodi sve više vremena u svom udaljenom odmaralištu Valdaj. Takođe se veruje da je to dom njegove navodne dugogodišnje partnerke, Aline Kabajeve, bivše olimpijske ritmičke gimnastičarke.

Smatra se da je luksuzna vila dobro utvrđena, jer se nalazi na poluostrvu između dva jezera i okružena je gustom šumom, što je štiti od dronova.

Veruje se da kompleks Valdaj takođe sadrži bunker i repliku Putinove kancelarije u Kremlju, što mu omogućava da sakrije svoju pravu lokaciju tokom video poziva ili javnih obraćanja.

Istraživački veb-sajt Projekt ranije je tvrdio da imanje uključuje i kriokomoru, solarijum, hamam, sobu za tretman blatom i niz privatnih medicinskih ustanova. Istrage opozicionih ruskih medija iz 2023. godine otkrile su da je Putin putovao do svojih rezidencija, uključujući i onu u Valdaju, oklopnim vozovima.

Pojačana bezbednost i na drugim lokacijama

Ranije ovog meseca, ruski predsednik je takođe povećao bezbednost oko svoje rezidencije Bočarov Ručej u Sočiju, koju nije posetio od jeseni 2025. godine. Prema istraživačkom veb-sajtu Agentstvo, ruska Federalna služba zaštite predložila je novu bezbednosnu zonu koja se prostire na tri kvadratna kilometra oko imanja, na kopnu i na moru. Unutar ove zone zabranjeni su letovi dronovima, usidravanje plovila, popravka vozila, odlaganje otpada i postavljanje transparenata ili streljana.

Prema pisanju Radija Slobodna Evropa, ranije ove godine, dvadeset protivvazdušnih tornjeva sa teškim mitraljezima i nekoliko sistema "Pancir" takođe je izgrađeno oko posebne ekonomske zone Alabuga u Tatarstanu.

U kompleksu se nalazi najveća fabrika na svetu za proizvodnju iranskih kamikaze dronova Šahed-136, koji proizvode hiljade ovih letelica mesečno i česta su meta ukrajinskih napada.

"Pancir" je sistem protivvazdušne odbrane kratkog dometa, dizajniran da zaštiti ključne objekte i vojnu infrastrukturu od vazdušnih pretnji. To je kombinovani sistem koji kombinuje topove i rakete na jednom mobilnom vozilu, što mu omogućava brz odgovor na različite ciljeve kao što su dronovi, krstareće rakete, helikopteri i niskoleteći avioni.

Posebno je efikasan protiv malih i brzih ciljeva na malim visinama. "Pancir" može da prati više ciljeva istovremeno i da deluje u pokretu, a često se koristi kao poslednji sloj odbrane oko važnih lokacija, dopunjujući sisteme dugog dometa.

Međutim, sistemi "Pancir" su daleko od neuništivih. Ukrajinska služba bezbednosti je u februaru objavila da je uništila polovinu ruskih zaliha ovih sistema u napadima dugog dometa na vojnu infrastrukturu u Moskovskoj oblasti.

