ŠPIGL: Tramp je postavio Evropi ultimatum u vezi sa brodovima u Ormuskom moreuzu
AMERIČKI predsednik Donald Tramp zahteva od evropskih saveznika da potvrde spremnost da pošalju ratne brodove u Ormuski moreuz u narednim danima, izjavio je generalni sekretar NATO-a Mark Rute, a navodi Špigl.
Evropske diplomate upoznate sa detaljima sastanka u Beloj kući nazvale su stav Vašingtona ultimatumom.
Kako je precizirano, Nemačka je izrazila spremnost da učestvuje u zajedničkoj misiji, ali i dalje insistira na poštovanju mandata UN i dugoročnom prekidu vatre.
"Fajnenšel tajms" je ranije objavio da Iran zahteva od kompanija da plaćaju u kriptovaluti za prolazak tankera za naftu kroz Ormuski moreuz tokom dvonedeljnog primirja.
Preporučujemo
CNN OBJAVIO DA JE IRAN PROGLASIO VELIKU POBEDU, TRAMP POLUDEO Saopštenje je velika prevara, nadležni utvrđuju da li je počinjeno krivično delo
IRAN je saopštio da je ostvario veliku pobedu i primorao Sjedinjene Američke Države da prihvate njegov plan u 10 tačaka, navodi se u saopštenju Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost Irana koje su preneli državni mediji, tvrdi CNN. Tramp je na obajvu CNN-a ekspresno reagovao i optužio ih za prevaru.
08. 04. 2026. u 02:39
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
TAJNI DOGOVORI IZ 80ih: Kako su SAD naoružavale Teheran, Regana umalo koštalo fotelje, umešan državni vrh - afera Iran-Kontra (FOTO)
OLIVER Nort je američki politički komentator i penzionisani pukovnik Korpusa američkih marinaca koji svakom svojom pojavom podseti na kontroverze koje se vežu za njegovo ime.
09. 04. 2026. u 12:33
Komentari (0)