ŠPIGL: Tramp je postavio Evropi ultimatum u vezi sa brodovima u Ormuskom moreuzu

AMERIČKI predsednik Donald Tramp zahteva od evropskih saveznika da potvrde spremnost da pošalju ratne brodove u Ormuski moreuz u narednim danima, izjavio je generalni sekretar NATO-a Mark Rute, a navodi Špigl.

Evropske diplomate upoznate sa detaljima sastanka u Beloj kući nazvale su stav Vašingtona ultimatumom.

Kako je precizirano, Nemačka je izrazila spremnost da učestvuje u zajedničkoj misiji, ali i dalje insistira na poštovanju mandata UN i dugoročnom prekidu vatre.

"Fajnenšel tajms" je ranije objavio da Iran zahteva od kompanija da plaćaju u kriptovaluti za prolazak tankera za naftu kroz Ormuski moreuz tokom dvonedeljnog primirja.