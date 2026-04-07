Svet

BELA KUĆA SE HITNO OGLASILA: Ovo je zvaničan stav o upotrebi nuklearnog oružja u Iranu (VIDEO)

В.Н.

07. 04. 2026. u 18:28

BELA kuća odbacila je navode sa društvenih mreža da bi administracija predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa mogla da upotrebi nuklearno oružje protiv Irana, što je američki potpredsednik Džej Di Vens, kako se navodi na društvenim mrežama, navodno nagovestio u svojim izjavama.

Foto: Tanjug/Jonathan Ernst (POOL)

- Imamo sredstva u našem arsenalu koja za sada nismo odlučili da upotrebimo. Predsednik Sjedinjenih Američkih Država može da donese odluku o njihovoj upotrebi i učiniće to ako Iranci ne promene svoje ponašanje - rekao je Vens novinarima ranije danas u Mađarskoj, navodi CNN.

Ta izjava, zajedno sa upozorenjem predsednika Donalda Trampa na društvenoj mreži "Truth Social" da će "čitava (jedna) civilizacija nestati večeras", podstakla je spekulacije na internetu da je Vens mislio na mogućnost upotrebe nuklearnog oružja.

Nalog Bele kuće za brzo reagovanje na mreži Iks odgovorio je na objavu naloga povezanog sa demokratama u kojoj se tvrdi da Vens "nagoveštava da bi Tramp mogao da upotrebi nuklearno oružje", porukom da "apsolutno ništa u njegovoj izjavi to ne implicira".

DOGOVOR U POSLEDNJI ČAS? Evo šta se dešava na odsudnim pregovorima SAD i Irana
DOGOVOR U POSLEDNJI ČAS? Evo šta se dešava na odsudnim pregovorima SAD i Irana

ZVANIČNICI američke administracije i dalje se nadaju da bi pregovori preko posrednika mogli dovesti do određenog dogovora između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, što bi moglo navesti predsednika SAD Donalda Trampa da odloži svoju pretnju da će do 2 sata ujutru po srpskom vremenu početi bombardovanje iranskih elektrana i mostova, ili bar da ublaži obim napada, naveli su izvori upoznati sa situacijom.

07. 04. 2026. u 21:29

"U Beloj kući biti kopile - nije uvreda"
"U Beloj kući biti kopile - nije uvreda"

SVE JE počelo 21. marta, kada je Tramp na "Truth Social" objavio da ako Iran "potpuno i bez pretnji ne otvori Ormuski moreuz u roku od 48 sati od ovog trenutka, SAD će napasti i uništiti nekoliko njihovih elektrana". Rok je istekao uveče 23. marta.

07. 04. 2026. u 20:37

UŽELELA SE POSLA: Kum Milice Todorović otkrio kada se pevačica vraća na scenu

