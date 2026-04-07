BELA KUĆA SE HITNO OGLASILA: Ovo je zvaničan stav o upotrebi nuklearnog oružja u Iranu (VIDEO)
BELA kuća odbacila je navode sa društvenih mreža da bi administracija predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa mogla da upotrebi nuklearno oružje protiv Irana, što je američki potpredsednik Džej Di Vens, kako se navodi na društvenim mrežama, navodno nagovestio u svojim izjavama.
- Imamo sredstva u našem arsenalu koja za sada nismo odlučili da upotrebimo. Predsednik Sjedinjenih Američkih Država može da donese odluku o njihovoj upotrebi i učiniće to ako Iranci ne promene svoje ponašanje - rekao je Vens novinarima ranije danas u Mađarskoj, navodi CNN.
Ta izjava, zajedno sa upozorenjem predsednika Donalda Trampa na društvenoj mreži "Truth Social" da će "čitava (jedna) civilizacija nestati večeras", podstakla je spekulacije na internetu da je Vens mislio na mogućnost upotrebe nuklearnog oružja.
Nalog Bele kuće za brzo reagovanje na mreži Iks odgovorio je na objavu naloga povezanog sa demokratama u kojoj se tvrdi da Vens "nagoveštava da bi Tramp mogao da upotrebi nuklearno oružje", porukom da "apsolutno ništa u njegovoj izjavi to ne implicira".
Sve najnovije informacije o stanju na Bliskom istoku pratite u našem BLOGU UŽIVO.
BONUS VIDEO:
Komentari (0)