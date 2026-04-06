"JA PREZIREM NATO" Tramp: Moji napori da pomognem Alijansi u vezi s Iranom su bili samo test

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da se predsednik Rusije Vladimir Putin ne plaši NATO-a. Američki lider je istakao da su njegovi apeli Alijansi da pomogne SAD u vezi s Iranom bili samo test, i izrazio je prezir prema tom vojnom bloku, prenosi RIA Novosti.

Od početka rata u Iranu, Tramp je napao NATO i evropske saveznike zbog uskraćivanja podrške američko-izraelskoj vojnoj operaciji. Posebno ga je razbesnelo to što tradicionalni američki saveznici nisu intervenisali u vezi sa Ormuskim moreuzom, ključnim plovnim putem koji je Iran zatvorio od početka rata, kroz koji putuje značajan deo svetske nafte.

Ali, Trampova sugestija da bi SAD mogle da napuste NATO izazvala je povećanu zabrinutost među zemljama članicama. Finski predsednik Aleksandar Stub je pozvao Trampa u sredu nakon objavljenog intervjua da bi vodili "konstruktivan razgovor" o NATO-u.

Inače, generalni sekretar NATO-a Mark Rute sastaće se ove nedelje sa Trampom, što bi moglo da dovede do zaoštrenog dijaloga nakon Trampovih čestih napada na mlaku podršku saveznika NATO-a ratu u Iranu.

Ruteova kancelarija je objavila da će on u sredu otputovati u Vašington na sastanak sa Trampom. Takođe će se sastati i sa državnim sekretarom Markom Rubiom i ministrom odbrane Pitom Hegsetom.

Sastanak će se održati nekoliko dana nakon što je Tramp rekao da je ideja o povlačenju SAD iz NATO-a "za ponovno razmatranje", preteći da će uništiti ovaj vojni savez.

"NATO me nikada nije ubedio. Oduvek sam znao da su oni tigar od papira", rekao je u intervjuu za "Telegraf" objavljenom u sredu.