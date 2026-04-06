Svet

AMERIKANCI GAĐAJU ŠKOLE U IRANU Arakči besan: Pogodili su Univerzitet u Teheranu

В.Н.

06. 04. 2026. u 16:25

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči optužio je izraelsko-američke snage da su bombardovale Univerzitet Šarif u Teheranu, koji je opisao kao "iranski Tehnološki institut Masačusetsa (MIT)".

Ftoto Tanjug/AP/Vahid Salemi

Arakči je na platformi X napisao da je napad usledio nakon ranijih napada na druge univerzitete i uz post objavio fotografije razaranja na tom fakultetu.

On je poručio da napadi neće zaustaviti Iran i dodao da će agresori videti snagu Irana.

Iranski Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) saopštio je krajem marta da su univerziteti Izraela i Sjedinjenih Američkih Država u regionu Bliskog istoka za njih legitimne mete i da će u znak odmazde biti gađana dva takva univerziteta, nakon što su u američko-izraelskim napadima gađani iranski univerziteti, među kojima Tehnološki univerzitet Malek-Aštar u Teheranu.
 

(Tanjug)

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DAĆE VAM DUŠU, ALI OPROŠTAJ NE: Ovi horoskopski znaci ne zaboravljaju izdaju

DAĆE VAM DUŠU, ALI OPROŠTAJ NE: Ovi horoskopski znaci ne zaboravljaju izdaju