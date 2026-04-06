AMERIKANCI GAĐAJU ŠKOLE U IRANU Arakči besan: Pogodili su Univerzitet u Teheranu
Iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči optužio je izraelsko-američke snage da su bombardovale Univerzitet Šarif u Teheranu, koji je opisao kao "iranski Tehnološki institut Masačusetsa (MIT)".
Arakči je na platformi X napisao da je napad usledio nakon ranijih napada na druge univerzitete i uz post objavio fotografije razaranja na tom fakultetu.
On je poručio da napadi neće zaustaviti Iran i dodao da će agresori videti snagu Irana.
(Tanjug)
Preporučujemo
Komentari (0)