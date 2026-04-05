Svet

RUSI RAZORILI UKRAJINSKA NAFTNA POSTROJENJA: Gori ključna infrastruktura

М.А.С.

05. 04. 2026. u 14:53

U ranim jutarnjim satima 5. aprila, ruski dronovi napali su objekte Naftogaz grupe u Poltavskoj i Sumskoj oblasti.

РУСИ РАЗОРИЛИ УКРАЈИНСКА НАФТНА ПОСТРОЈЕЊА: Гори кључна инфраструктура

Foto MoD Rusije/Tanjug/AP

To je na Fejsbuku saopštio izvršni direktor kompanije Sergij Korecki.

 - Drugi dan zaredom Rusi namerno gađaju naftnu i gasnu infrastrukturu Naftogaz grupe - rekao je Korecki.

Prema njegovim rečima, gasno proizvodno postrojenje u Poltavskoj oblasti, koje je bilo granatirano prethodnog dana, ponovo je tokom noći napadnuto dronovima.

Još jedan naftno-gasni objekat u Sumskoj oblasti takođe je bio na meti napada. Na licu mesta izbio je požar, a jedinice Državne službe za vanredne situacije upućene su da ga ugase.

(Ukrinform)

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Svet

0 1

Politika
Tenis
Fudbal