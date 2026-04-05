Svet

GORE NAFTNA POSTROJENJA, POGOĐENE I VLADINE KANCELARIJE: Iranski dronovi se svom silinom sručili na Kuvajt

В.Н.

05. 04. 2026. u 13:19

IRANSKI dronovi pogodili su kompleks naftnog sektora Kuvajta, kancelarije koje koriste vladina ministarstva i dva postrojenja za elektrane i desalinizaciju vode u Kuvajtu, saopštile su danas vlasti te zemlje.

ГОРЕ НАФТНА ПОСТРОЈЕЊА, ПОГОЂЕНЕ И ВЛАДИНЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ: Ирански дронови се свом силином сручили на Кувајт

Foto: Printscreen

Nakon napada, u kompleksu naftnog sektora Kuvajta izbio je požar, a kuvajtska naftna korporacija je saopštila da se vatrogasne ekipe za hitne slučajeve nalaze na licu mesta i da gase požar, prenosi Skaj njuz.

Ministarstvo električne energije, vode i obnovljivih izvora energije te zemlje saopštilo je da su iranski dronovi napali dva postrojenja za elektrane i desalinizaciju vode.

 - Ovo je rezultiralo značajnom materijalnom štetom i zaustavljanjem rada dva bloka za proizvodnju električne energije - navodi se u saopštenju koje je ministarstvo objavilo na platformi Iks.

U napadu niko nije povređen.

 - Tehnički timovi rade non-stop kako bi osigurali kontinuitet usluga - dodaje se u saopštenju.

Kuvajtski državni mediji saopštili da je iranski napad dronom izazvao značajnu materijalnu štetu na kancelarijskom kompleksu koji koriste vladina ministarstva.

Ranije je kuvajtska vojska saopštila da njena protivvazdušna odbrana presreće „neprijateljske raketne i napade dronovima”.

(Tanjug)

BONUS VIDEO: SNIMCI IZ KATARA: Napeta situacija na nebu

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

TRAMP OTKRIO ČIME JE OBOREN F-15: Sumnjali smo na iransku zamku kad je pilot poslao poruku
Svet

0 1

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da su američke snage u početku sumnjale da je poruka člana posade oborenog aviona F-15, koji je preživeo pad aviona u Iranu, bila pokušaj da se američka vojska namami u zamku nakon što je sa terena primljena neobična radio-poruka, pre nego što je on uspešno spasen u operaciji specijalnih snaga.

Politika
Tenis
Fudbal