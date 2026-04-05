GORE NAFTNA POSTROJENJA, POGOĐENE I VLADINE KANCELARIJE: Iranski dronovi se svom silinom sručili na Kuvajt
IRANSKI dronovi pogodili su kompleks naftnog sektora Kuvajta, kancelarije koje koriste vladina ministarstva i dva postrojenja za elektrane i desalinizaciju vode u Kuvajtu, saopštile su danas vlasti te zemlje.
Nakon napada, u kompleksu naftnog sektora Kuvajta izbio je požar, a kuvajtska naftna korporacija je saopštila da se vatrogasne ekipe za hitne slučajeve nalaze na licu mesta i da gase požar, prenosi Skaj njuz.
Ministarstvo električne energije, vode i obnovljivih izvora energije te zemlje saopštilo je da su iranski dronovi napali dva postrojenja za elektrane i desalinizaciju vode.
- Ovo je rezultiralo značajnom materijalnom štetom i zaustavljanjem rada dva bloka za proizvodnju električne energije - navodi se u saopštenju koje je ministarstvo objavilo na platformi Iks.
U napadu niko nije povređen.
- Tehnički timovi rade non-stop kako bi osigurali kontinuitet usluga - dodaje se u saopštenju.
Kuvajtski državni mediji saopštili da je iranski napad dronom izazvao značajnu materijalnu štetu na kancelarijskom kompleksu koji koriste vladina ministarstva.
Ranije je kuvajtska vojska saopštila da njena protivvazdušna odbrana presreće „neprijateljske raketne i napade dronovima”.
(Tanjug)
