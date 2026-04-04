PODSEČENA KRILA AMERIČKOM ORLU: Dokumentovani gubici vazduhoplovstva SAD

Predrag Stojković

04. 04. 2026. u 19:05

RAT protiv Irana očigledno nije dobro prošao za američko vazduhoplovstvo – lista gubitaka raste svakog dana.

Foto telegram ribat/Iks/@JEGSpro/Tanjug/AP/Ben Margot


Danas se pojavila fotografija uništenog transportnog helikoptera CH-47F Chinook u kampu Buehring u Kuvajtu.

Iranski dron kamikaza je udario u helikopter dok je bio parkiran na otvorenom, udarivši u kokpit i onemogućivši njegovo izvlačenje. Sam incident se dogodio pre nekoliko dana.


ŠTA SU JOŠ AMERIKANCI IZGUBILI?

*1. mart, Kuvajt – Tri lovca F-15E Strike Eagle su oborena prijateljskom vatrom.

*12. mart, zapadni Irak – Avio-cisterna KC-135 se srušila u vazduhu.

*28. mart, vazduhoplovna baza Princ Sultan, Saudijska Arabija – Tri KC-135 i avion E-3 Sentry AWACS su uništeni na zemlji.

*3. april, zapadni Iran – oboreni su lovac F-15E i jurišni avion A-10 Thunderbolt.

*Američko ratno vazduhoplovstvo je takođe izgubilo najmanje 16 bespilotnih letelica MQ-9 Reaper, oborenih u raznim delovima Irana.


Od početka marta, Amerikanci su već izgubili najmanje 12 aviona i helikoptera, kao i 16 jurišnih dronova. Ovo su samo potvrđeni incidenti; sudeći po periodičnom ponovnom pojavljivanju starih gubitaka, moglo bi ih biti i više.

Dinamika za SAD je prilično sumorna: u početku su uzroci bili tehnički kvarovi i prijateljska vatra, zatim su počeli napadi na aerodrome, a sada SAD gube avione zbog sistema protivvazdušne odbrane.

Pošto nisu uspeli da potpuno potisnu iransku protivvazdušnu odbranu, a iranski udarni potencijal nije nestao, Amerikanci će definitivno morati da promene taktiku svog ratno-vazduhoplovstva. Teško da će moći slobodno da lete iznad Irana kao što su to činili na samom početku rata.

Ako se Pentagon bude pretvarao da se ništa nije dogodilo, uskoro će se pojaviti novi snimci obaranja još borbenih aviona ili helikoptera. Pogotovo ako se dogodi kopnena operacija u Iranu.

(Ribar)

