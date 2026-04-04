Svet

HEGSET U PANICI: Iran "dolazi glave" američkom ministru rata?

Novosti online

04. 04. 2026. u 16:00

ZAHTEV američkog ministra rata Pita Hegseta za ostavku načelnika Generalštaba američke vojske Rendija Džordža povezan je sa strahovima šefa Pentagona od gubitka funkcije.

ХЕГСЕТ У ПАНИЦИ: Иран долази главе америчком министру рата?

Foto Tanjug/AP/Virginia Mayo

"Njujork post" o tome piše, pozivajući se na izvore među bivšim i sadašnjim zvaničnicima.

Hegset se plaši da će ga zameniti Den Driskol, a Džordž je Driskolov najbliži podređeni.

„Sve je ovo zbog nesigurnosti i paranoje koju je Pit razvio nakon skandala Signalgejt. Nažalost, ovo podstiču neki od njegovih najbližih saradnika, koji bi trebalo da pokušaju da izglade stvari“, rekao je izvor.

Izvor blizak predsedničkoj administraciji izvestio je o ozbiljnom sukobu između Driskola i Hegseta. Prema njegovim rečima, Bela kuća je upozorila ministra rata da Driskol neće biti otpušten, barem za sada.

TRAMP OTKRIO ČIME JE OBOREN F-15: Sumnjali smo na iransku zamku kad je pilot poslao poruku

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da su američke snage u početku sumnjale da je poruka člana posade oborenog aviona F-15, koji je preživeo pad aviona u Iranu, bila pokušaj da se američka vojska namami u zamku nakon što je sa terena primljena neobična radio-poruka, pre nego što je on uspešno spasen u operaciji specijalnih snaga.

