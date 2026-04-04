HEGSET U PANICI: Iran "dolazi glave" američkom ministru rata?
ZAHTEV američkog ministra rata Pita Hegseta za ostavku načelnika Generalštaba američke vojske Rendija Džordža povezan je sa strahovima šefa Pentagona od gubitka funkcije.
"Njujork post" o tome piše, pozivajući se na izvore među bivšim i sadašnjim zvaničnicima.
Hegset se plaši da će ga zameniti Den Driskol, a Džordž je Driskolov najbliži podređeni.
„Sve je ovo zbog nesigurnosti i paranoje koju je Pit razvio nakon skandala Signalgejt. Nažalost, ovo podstiču neki od njegovih najbližih saradnika, koji bi trebalo da pokušaju da izglade stvari“, rekao je izvor.
Izvor blizak predsedničkoj administraciji izvestio je o ozbiljnom sukobu između Driskola i Hegseta. Prema njegovim rečima, Bela kuća je upozorila ministra rata da Driskol neće biti otpušten, barem za sada.
