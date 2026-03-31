"ZAPAMTIĆEMO TO" Tramp besan: Francuska nije dozvolila prelet američkim avionima

FRANCUSKA nije dozvolila avionima koji su išli ka Izraelu, natovareni vojnom opremom, da prelete francusku teritoriju, objavio je američki predsednik Donald Tramp na društvenoj mreži Truth social.

Foto: AP

- Država Francuska nije dozvolila avionima koji su išli ka Izraelu, natovarenim vojnom opremom, da prelete francusku teritoriju. Francuska je veoma odmagala kada je reč o 'iranskom kasapinu', koji je uspešno eliminisan. SAD će to zapamtiti - naveo je predsednik SAD.

Tramp je poručio zemljama koje nemaju gorivo zbog blokade Ormuskog moreuza, da mogu da ga kupe od SAD ili odu do moreuza i naprosto ga uzmu tamo.

