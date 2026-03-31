"ZAPAMTIĆEMO TO" Tramp besan: Francuska nije dozvolila prelet američkim avionima
FRANCUSKA nije dozvolila avionima koji su išli ka Izraelu, natovareni vojnom opremom, da prelete francusku teritoriju, objavio je američki predsednik Donald Tramp na društvenoj mreži Truth social.
- Država Francuska nije dozvolila avionima koji su išli ka Izraelu, natovarenim vojnom opremom, da prelete francusku teritoriju. Francuska je veoma odmagala kada je reč o 'iranskom kasapinu', koji je uspešno eliminisan. SAD će to zapamtiti - naveo je predsednik SAD.
Tramp je poručio zemljama koje nemaju gorivo zbog blokade Ormuskog moreuza, da mogu da ga kupe od SAD ili odu do moreuza i naprosto ga uzmu tamo.
BONUS VIDEO: SNIMCI IZ DRONA: Izraelska vojska objavila video udara na iranske sisteme PVO
NAFTA BRENT 107 DOLARA: Evropski indeksi neujednačeni
31. 03. 2026. u 09:56
GUVERNER ŠOKIRAO SVE: Odobrio preimenovanje aerodroma Palm Bič po Trampu
31. 03. 2026. u 07:44
VUČIĆ RASTURIO MILANOVIĆA! Predsednik Srbije ga razmontirao u paramparčad
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da podržava odluku predsednika Hrvatske Zorana Milanovića da otkaže skup Brdo Brioni u maju jer mu, kako je istakao, tamo nije mesto, kao i da mu je mnogo važnije da ode i položi cvet u Jasenovcu.
30. 03. 2026. u 18:31 >> 18:44
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
VILIJAM MONTGOMERI: "Kad smo bombardovali Srbiju, nismo imali dozvolu za prelet preko Hrvatske - Tuđman nije znao! Podela KiM jedini izlaz"
NEDAVNO je obeležena 27. godišnjica od početka NATO agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju.
30. 03. 2026. u 20:11
