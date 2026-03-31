Svet

"ZAPAMTIĆEMO TO" Tramp besan: Francuska nije dozvolila prelet američkim avionima

В. Н.

31. 03. 2026. u 14:18

FRANCUSKA nije dozvolila avionima koji su išli ka Izraelu, natovareni vojnom opremom, da prelete francusku teritoriju, objavio je američki predsednik Donald Tramp na društvenoj mreži Truth social.

ЗАПАМТИЋЕМО ТО Трамп бесан: Француска није дозволила прелет америчким авионима

- Država Francuska nije dozvolila avionima koji su išli ka Izraelu, natovarenim vojnom opremom, da prelete francusku teritoriju. Francuska je veoma odmagala kada je reč o 'iranskom kasapinu', koji je uspešno eliminisan. SAD će to zapamtiti - naveo je predsednik SAD.

Tramp je poručio zemljama koje nemaju gorivo zbog blokade Ormuskog moreuza, da mogu da ga kupe od SAD ili odu do moreuza i naprosto ga uzmu tamo.

"Porez na sunce": Izdavanje "stan na dan" pod lupom nadležnih u BIH

Uprava za indirektno oporezivanje BiH rečeno je za Novosti da su uradili analizu koja je pokazala da u Bosni i Hercegovini postoji značajan broj iznajmljivača stambenih jedinica na kratak rok (stan na dan), koji nisu registrovani za PDV, iako dostupni podaci ukazuju da ostvaruju promet iznad zakonom propisanog praga za obaveznu registraciju.

31. 03. 2026. u 23:15

TRAMPU STIGAO ODOGOVOR IZ FRANCUSKE: Iznenađeni smo

FRANCUSKA je "iznenađena" kritikama američkog predsednika Donalda Trampa, koji je optužio Pariz da "ne sarađuje" u ratu protiv Irana time što je zabranila da avioni koji ka Izraelu prenose vojnu opremu lete kroz njen vazdušni prostor.

31. 03. 2026. u 20:11

