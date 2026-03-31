NOVI DETALJI MASAKRA U MINABU: Nedužne iranske devojčice ubijene novom američkom raketom

SAD su 28. februara pogodile školu i fiskulturnu salu u Iranu novom američkom raketom precizne udarne snage.

"Njujork tajms" o tome izveštava, pozivajući se na stručnjake za oružje i rezultate analize video-zapisa.

Američki zvaničnik koji je razgovarao sa novinama takođe je potvrdio da je u napadu korišćena raketa PrSM.

Ranije je predsednik SAD Donald Tramp izjavio da je istraga o napadu na osnovnu školu u Minabu "u toku".

