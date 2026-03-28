BORBA PENTAGONA PROTIV TEHNOLOŠKE KOMPANIJE: Sud stao na stranu "Antropika"

SAVEZNI sudija u Kaliforniji stala je na stranu kompanije "Antropik" u njenom slučaju protiv Ministarstva odbrane, naredivši privremenu obustavu vladinih kaznenih mera protiv tehnološke firme.

Sudija Rita Lin je odobrila zahtev kompanije "Antropik" za privremenu zabranu dok severni okružni sud Kalifornije razmatra slučaj kompanije.

"Antropik" je tvrdio da su Ministarstvo odbrane i Donald Tramp prekršili njihova prava iz Prvog amandmana proglasivši kompaniju rizikom za lanac snabdevanja i naređujući vladinim agencijama da prestanu da koriste njihovu tehnologiju.

Sudija je odložila izvršenje naredbe na nedelju dana.

Višemesečni sukob između kompanije "Antropik" i vlade vrti se oko odbijanja kompanije da dozvoli Ministarstvu odbrane da koristi njen AI model "klod" za ratovanje ili masovni nadzor u zemlji. "Antropik" je početkom ovog meseca podneo tužbu protiv vlade.

Sudija Lin ocenila je da je vlada prekoračila svoja ovlašćenja u slučaju "Antropika", navodeći da Pentagonovo označavanje kompanije za veštačku inteligenciju kao "rizika u lancu snabdevanja" nije u skladu sa zakonom, već "proizvoljno i hirovito".

Sudija je ocenila da je Ministarstvo odbrane moglo jednostavno da odbaci "Antropik" kao izvođača radova umesto da ga prisiljava na saradnju.

-Izgleda kao pokušaj da se osakati „Antropik", rekla je Lin.

Antropik je u svojoj tužbi protiv vlade, koju je podneo početkom ovog meseca, tvrdio da bi označavanje rizika u lancu snabdevanja i druge kaznene mere mogle koštati kompaniju stotine miliona, ako ne i milijarde dolara.

Zabrana ima implikacije na pokušaje vlade da natera federalne agencije da zamene "klod" drugim alatima za veštačku inteligenciju, što je težak proces s obzirom na to koliko je duboko "Antropikova" tehnologija ugrađena u vladine operacije.

Ministarstvo odbrane je navodno intenzivno koristilo "kloda" za vojne operacije, uključujući izbor ciljeva i analizu raketnih napada u ratu protiv Irana.

