Svet

ZELENSKI OPET UPERIO PRST U MOSKVU: Zbog bezbednosnih ograničenja i stava Rusije nema datuma trilateralnog sastanka

В.Н.

28. 03. 2026. u 08:23

Volodimir Zelenski je izjavio da američki pregovarački tim zbog bezbednosnih ograničenja može da održava sastanke samo u Sjedinjenim Američkim Državama, dok Rusi ne žele pregovore na teritoriji SAD, i da zbog toga nema datuma narednog trilateralnog sastanka.

ЗЕЛЕНСКИ ОПЕТ УПЕРИО ПРСТ У МОСКВУ: Због безбедносних ограничења и става Русије нема датума трилатералног састанка

FOTO: Tanjug/AP

"Mi svakodnevno razgovaramo sa američkom stranom, naš pregovarački tim razgovara sa svojim kolegama. Ipak, postoji jedna poteškoća, osećamo se kao posrednici u ovom procesu, a ne kao strana u ratu. Zašto? Zato što smo spremni da se sastanemo bilo gde, poželjno u trilateralnom formatu, ali američka strana može samo u Americi, a Rusija može svuda, ali ne u Americi. I za sada, zbog rata na Bliskom istoku i rata sa Iranom, Amerikanci, upravo timovi, iz bezbednosnih razloga ne putuju u inostranstvo", rekao je Zelenski u intervjuu za ukrajinsku televiziju, prenosi Ukrinform.

Zelenski je naglasio da Ukrajina radi na tome da trilateralni sastanci budu održani. Mesto sastanaka, prema njegovim rečima, može biti u Evropi, Turskoj, Švajcarskoj ili na Bliskom istoku.

"Za sada nema datuma. Biće", dodao je Zelenski.

Šef ukrajinskog pregovaračkog tima i sekretar Saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu Rustem Umerov izjavio je ranije da je tokom pregovora sa američkom stranom na Floridi, održanih 21. i 22. marta, zabeležen napredak u usklađivanju stavova i sužavanju kruga nerešenih pitanja.

(Tanjug)

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
AMERIKA JE ZATEČENA, ODMAH REAGOVAO I DONALD TRAMP! Najbogatiji sportista na svetu izazvao haos!

AMERIKA JE ZATEČENA, ODMAH REAGOVAO I DONALD TRAMP! Najbogatiji sportista na svetu izazvao haos!