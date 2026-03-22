UBIJEN VIŠI KOMANDANT ELITNIH RADVAN SNAGA HEZBOLAHA: Pored njega stradala još dva operativca

IZRAELSKE odbrambene snage (IDF) saopštile su danas da je u izraelskom vazdušnom napadu u subotu ubijen visoki komandant elitnih snaga Radvan libanskog militantnog pokreta Hezbolah.

Prema navodima IDF-a, u izraelskom vazdušnom napadu na grad Madždal Selm na jugu Libana ubijen je Abu Halil Bardži, komandant jedinice specijalnih snaga Radvan, zajedno sa još dva operativca, prenosi Tajms of Izrael.

IDF navodi da je preko noći pogođena i druga infrastruktura proiranskog Hezbolaha na jugu Libana.

(Tanjug)

