Svet

UBIJEN VIŠI KOMANDANT ELITNIH RADVAN SNAGA HEZBOLAHA: Pored njega stradala još dva operativca

Ana Đokić

22. 03. 2026. u 13:43

IZRAELSKE odbrambene snage (IDF) saopštile su danas da je u izraelskom vazdušnom napadu u subotu ubijen visoki komandant elitnih snaga Radvan libanskog militantnog pokreta Hezbolah.

Foto: Profimedia

Prema navodima IDF-a, u izraelskom vazdušnom napadu na grad Madždal Selm na jugu Libana ubijen je Abu Halil Bardži, komandant jedinice specijalnih snaga Radvan, zajedno sa još dva operativca, prenosi Tajms of Izrael.

IDF navodi da je preko noći pogođena i druga infrastruktura proiranskog Hezbolaha na jugu Libana.

(Tanjug)

VIDITE LISTU: 22 zemlje se uključile u rat u Zalivu - Britanija, Nemačka, Francuska, Japan, UAE, Južna Koreja, Bahrein...
VIDITE LISTU: 22 zemlje se uključile u rat u Zalivu - Britanija, Nemačka, Francuska, Japan, UAE, Južna Koreja, Bahrein...

"OŠTRO osuđujemo nedavne iranske napade na nenaoružane trgovačke brodove u Zalivu, napade na civilnu infrastrukturu, uključujući naftna i gasna postrojenja, i de fakto zatvaranje Ormuskog moreuza od strane iranskih snaga“, navodi se između ostalog u saopštenju koalicije od 22 zemlje koje se priključuju u borbi za siguran prolazak kroz Ormuski moreuz.

21. 03. 2026. u 16:58

CEO SVET IM SE SMEJE: Urnebesan snimak iz Hrvatske širi se planetom brže od bilo čega (VIDEO)

