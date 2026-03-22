UBIJEN VIŠI KOMANDANT ELITNIH RADVAN SNAGA HEZBOLAHA: Pored njega stradala još dva operativca
IZRAELSKE odbrambene snage (IDF) saopštile su danas da je u izraelskom vazdušnom napadu u subotu ubijen visoki komandant elitnih snaga Radvan libanskog militantnog pokreta Hezbolah.
Prema navodima IDF-a, u izraelskom vazdušnom napadu na grad Madždal Selm na jugu Libana ubijen je Abu Halil Bardži, komandant jedinice specijalnih snaga Radvan, zajedno sa još dva operativca, prenosi Tajms of Izrael.
IDF navodi da je preko noći pogođena i druga infrastruktura proiranskog Hezbolaha na jugu Libana.
(Tanjug)
"IMAM VEOMA LOŠ PREDOSEĆAJ" Zelenski: Sva pažnja SAD je usmerena na Bliski istok
22. 03. 2026. u 14:24
DEVET OSOBA IZVUČENO IZ RUŠEVINA: Novi detalji eksplozije u Turskoj (VIDEO)
22. 03. 2026. u 14:13
VAŠINGTON POST TVRDI: Ruska služba spremala scenario sa atentatom na Orbana
RUSKA Spoljna obaveštajna služba (SVR) navodno je razmatrala planove za uticaj na izbore u Mađarskoj, uključujući i insceniranje atentata na premijera Viktora Orbana, u cilju jačanja podrške Orbanu, pokazuje interni dokument do kojeg su došle evropske službe bezbednosti, piše danas Vašington post (WP).
21. 03. 2026. u 13:35
KULT PREDAKA U PLAMENU MRŽNjE: 45 godina od paljenja konaka Pećke patrijaršije – Zločin koji je najavio Martovski pogrom
OVE sedmice pre tačno 45 godina, srpski narod i Srpska pravoslavna crkva zanemeli su pred prizorom koji je nagovestio decenije stradanja na Kosovu i Metohiji.
17. 03. 2026. u 19:10
Šta je zapravo reaktor Dimona, najstrože čuvani izraelski objekat - gde svega ima, a Izraelci sve strogo kriju? (FOTO)
U balističkom raketnom napadu na Dimonu, grad na jugu Izraela, povređeno je 47 ljudi, koji su zaposleni u bolnici. Većina povreda je uzrokovana šrapnelima, prema izraelskoj službi za hitne slučajeve Magen David Adom. Dimona se nalazi oko 13 kilometara od nuklearnog istraživačkog centra Negev.
21. 03. 2026. u 21:44 >> 22:08
