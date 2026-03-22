U IZRAELU OBUSTAVLJENA NASTAVA: Škole prelaze na onlajn

MINISTARSTVO obrazovanja Izraela saopštilo je u subotu uveče da se otkazuje nastava u školama širom zemlje danas i u ponedeljak, nakon sinoćnih iranskih napada na gradove Dimonu i Arad.

Ministar obrazovanja Joav Kiš naveo je da se ukida nastava u svim obrazovnim ustanovama, uključujući i specijalno obrazovanje, u konsultaciji sa komandom civilne zaštite, prenosi izraelski portal Ynet.

- Nastava će se organizovati isključivo na daljinu u celoj zemlji, uključujući i područja koja su ranije imala blaže mere - dodao je izraelski ministar.

Kako je naveo, nove procene situacije očekuju se do utorka, kada će biti donete dalje odluke.

Iran je sinoć napao dva naselja u blizini glavnog izraelskog postrojenja za nuklearna istraživanja, Arad i Dimonu, pri čemu je više od 100 ljudi povređeno, od kojih 11 teško, i to nekoliko sati nakon što je pogođeno i iransko glavno postrojenje za obogaćivanje uranijuma u ​​Natancu.

Izraelska vojska je saopštila da njena odbrana nije bila u stanju da presretne rakete koje su pogodile južne gradove Dimonu i Arad.

- Rat nije blizu kraja - rekao je načelnik izraelske vojske, general Ejal Zamir.

(Tanjug)

TEHERAN U PLAMENU: Snimci izraelskog i američkog reketiranja