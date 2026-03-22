U IZRAELU OBUSTAVLJENA NASTAVA: Škole prelaze na onlajn
MINISTARSTVO obrazovanja Izraela saopštilo je u subotu uveče da se otkazuje nastava u školama širom zemlje danas i u ponedeljak, nakon sinoćnih iranskih napada na gradove Dimonu i Arad.
Ministar obrazovanja Joav Kiš naveo je da se ukida nastava u svim obrazovnim ustanovama, uključujući i specijalno obrazovanje, u konsultaciji sa komandom civilne zaštite, prenosi izraelski portal Ynet.
- Nastava će se organizovati isključivo na daljinu u celoj zemlji, uključujući i područja koja su ranije imala blaže mere - dodao je izraelski ministar.
Kako je naveo, nove procene situacije očekuju se do utorka, kada će biti donete dalje odluke.
Iran je sinoć napao dva naselja u blizini glavnog izraelskog postrojenja za nuklearna istraživanja, Arad i Dimonu, pri čemu je više od 100 ljudi povređeno, od kojih 11 teško, i to nekoliko sati nakon što je pogođeno i iransko glavno postrojenje za obogaćivanje uranijuma u Natancu.
Izraelska vojska je saopštila da njena odbrana nije bila u stanju da presretne rakete koje su pogodile južne gradove Dimonu i Arad.
- Rat nije blizu kraja - rekao je načelnik izraelske vojske, general Ejal Zamir.
(Tanjug)
TEHERAN U PLAMENU: Snimci izraelskog i američkog reketiranja
VAŠINGTON POST TVRDI: Ruska služba spremala scenario sa atentatom na Orbana
RUSKA Spoljna obaveštajna služba (SVR) navodno je razmatrala planove za uticaj na izbore u Mađarskoj, uključujući i insceniranje atentata na premijera Viktora Orbana, u cilju jačanja podrške Orbanu, pokazuje interni dokument do kojeg su došle evropske službe bezbednosti, piše danas Vašington post (WP).
21. 03. 2026. u 13:35
KULT PREDAKA U PLAMENU MRŽNjE: 45 godina od paljenja konaka Pećke patrijaršije – Zločin koji je najavio Martovski pogrom
OVE sedmice pre tačno 45 godina, srpski narod i Srpska pravoslavna crkva zanemeli su pred prizorom koji je nagovestio decenije stradanja na Kosovu i Metohiji.
17. 03. 2026. u 19:10
Šta je zapravo reaktor Dimona, najstrože čuvani izraelski objekat - gde svega ima, a Izraelci sve strogo kriju? (FOTO)
U balističkom raketnom napadu na Dimonu, grad na jugu Izraela, povređeno je 47 ljudi, koji su zaposleni u bolnici. Većina povreda je uzrokovana šrapnelima, prema izraelskoj službi za hitne slučajeve Magen David Adom. Dimona se nalazi oko 13 kilometara od nuklearnog istraživačkog centra Negev.
21. 03. 2026. u 21:44 >> 22:08
