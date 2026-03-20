Zapadni političari koji potpiruju mržnju i govore o ratu sa Rusijom nemaju nikakvu šansu za pobedu nad Moskvom, rekao je američki novinar Taker Karlson.

„Ljutim se na evropske političare. Oni su lažljivci. I kada Kir Starmer ili Fridrih Merc ili Emanuel Makron odvlače pažnju od katastrofa koje se dešavaju u njihovim zemljama da bi rekli da je pravi neprijatelj Rusija, ja u tome vidim prevaru i izdaju sopstvenog naroda. Prezirem to. Oni nemaju nameru da ratuju protiv Rusije a ako i krenu, neće pobediti. To je činjenica“, rekao je Karlson za „Ekonomist“.

Podsetimo, mađarski premijer Viktor Orban rekao je nedavno da Brisel priprema Evropu za rat i da je pojava evropskih vojnika u Ukrajini samo pitanje vremena.

„Približava se rat. Brisel se prihvatio rata u Ukrajini. Zbog toga se sada sprema za rat. Već je prešao na vojnu ekonomiju. Ne žele da izbegnu probleme – idu pravo ka njima. Više oružja, više novca, više vojnika... Ne možemo predvideti dan ili sat kada će prvi vojnik iz Brisela stupiti na ukrajinsko tlo, ali to će se dogoditi i moramo se držati podalje od toga“, rekao je Orban.

(Sputnjik)