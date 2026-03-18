MAKRON NUDI POSREDOVANJE ZA LIBAN: Francuska, Nemačka, Velika Britanija, Italija i Kanada upozorile Izrael
Francuska je, zajedno sa Nemačkom, Kanadom, Italijom i Velikom Britanijom poručila da bi kopnena ofanziva Izraela širokih razmera u Libanu morala da bude izbegnuta.
– Velika izraelska kopnena ofanziva imala bi razorne humanitarne posledice i mogla bi da dovede do produženog sukoba – navodi se u zajedničkoj izjavi pet zemalja.
Istovremeno, izraelski predsednik Isak Hercog pozdravio je kao veoma pozitivnu francusku ponudu za posredovanje između Libana i Izraela, i za olakšavanje direktnih razgovora između dve strane.
Francuski predsednik Emanuel Makron pozvao je Izrael da prihvati direktne razgovore sa libanskim vlastima i svim političkim akterima u Libanu, istakavši da je spreman da posreduje i da ih ugosti u Parizu. Na jugu Libana više od milion ljudi raseljeno je od početka rata.
Hercog je takođe pozvao Evropu da podrži, kako je rekao, svaki napor usmeren na iskorenjivanje Hezbolaha, saveznika Irana.
– Nalazimo se na istorijskoj prekretnici – poručio je izraelski predsednik u intervjuu francuskoj nacionalnoj agenciji AFP.
I Turska je osudila kopnene operacije izraelske vojske u Libanu, upozoravajući na novu humanitarnu katastrofu na Bliskom istoku.
– Snažno osuđujemo izraelsku kopnenu operaciju u Libanu koja dodatno pogoršava nestabilnost u regionu. Sprovođenje genocidne politike i kolektivnog kažnjavanja od strane Netanijahuove vlade, ovog puta u Libanu, dovešće do nove humanitarne katastrofe u regionu – ocenilo je u saopštenju tursko ministarstvo spoljnih poslova.
