UČE ISLAMSKE OBREDE: Srednjoškolci u Italiji plaćaju 10 evra za ekskurziju u džamiju u Milanu

U LOMBARDIJI mladi Italijani, srednjoškolci iz Milana, plaćaju 10 evra za organizovanu posetu džamiji, kultnom muslimanskom mestu. Cilj je da "bolje razumeju islam, njegove korene u regionu, molitve i simbole".

Autor: Tošo Borković

- Dugu godinu zaredom učenici trećeg razreda srednje škole "Našim palim Treco d`Ada", u gradu istočno od Milana, posetiće džamiju Mecago u pokrajini Monca-Brijanca, tokom celog prepodneva 24. i 26. marta - objavila je Silvija Sardone, poslanica Evropskog parlamenta iz stranke Liga.

U cirkularu koji je distribuiran roditeljima opisani su ciljevi posete - produbljivanje znanja o islamu i njegovim korenima na italijanskoj teritoriji, poštovanje islamskog bogosluženja, razmatranje kultura i religija kao bogatstva koje treba poštovati, ali i prepoznavanje arhitektonskih i simboličnih elemenata džamije i islamske molitve. To, dodaje se, uključuje obred i pet stubova islama, kao i prava žena u arapskom pismu.

Kulturna i obrazovna poseta radi boljeg razumevanja religije koju mnogi praktikuju u Italiji, posebno u oblasti Milana, organizovana je, ističe se, kako bi se "razbile predrasude i stereotipi, te pomoglo u prevazilaženju pojednostavljenih ili iskrivljenih pogleda na islam, kroz direktne susrete sa lokalnom zajednicom". Imena predstavnika i edukatora u džamiji nisu navedena.

Sardoneova se, međutim, ne slaže sa tim. Naziva tu posetu "zabrinjavajućim izborom".

Ne može raspeće, može Kuran S JEDNE strane škole moraju biti sekularne, pa uklanjaju raspeća sa zida u učionici, što traže roditelji muslimanske dece, "jer ih to uznemirava", a s druge strane se drže lekcije Kurana u školi, kao u mestu Krema.

- Škola ne bi trebalo da bude laboratorija za islamizaciju. Ovo nije jednostavna kulturna poseta, već putovanje sa ciljem koji promoviše islamsku veru. Moramo zapamtiti da ne postoji sporazum između italijanske vlade i muslimanskih zajednica, tako da korist i svrha ovih poseta nisu jasni - opominje predstavnica Lige.

Političari Lige podsećaju da to nije prvi put da se dešava tako nešto. Pre izvesnog vremena i u Venetu su organozovane takve posete. Zatim stignu i zahtevi da se organizuju mesta za molitvu u školi, posebno za dečake i devojčice. U Ligi to nazivaju "zagonetnim kratkim spojem u školskom sistemu".