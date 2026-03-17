TRAMP JE PONOVO BEZOBRAZAN I JEZIV: "Kubu mogu da oslobodim, osvojim - mogao bih da uradim šta god želim sa njom!"

AMERIČKI predsednik Donald Tramp izjavio je danas da veruje ''da će imati čast da osvoji Kubu''.

Na pitanje novinara da li bi kao sledeću mogao da pokrene vojnu ofanzivu protiv Kube, Tramp je odgovorio potvrdno.

- Bilo da je oslobodim, osvojim - mogao bih da uradim šta god želim sa njom - rekao je Tramp.

Tramp je prekinuo isporuke venecuelanske nafte Kubi i zapretio da će uvesti carine svakoj zemlji koja prodaje naftu Kubi.

Kuba je u petak saopštila da je započela razgovore sa SAD u nadi da će se smiriti kriza.

Tramp je više puta ponavljao poslednjih sedmica da je Kuba na ivici kolapsa i da želi da postigne dogovor sa SAD.

Kubanski predsednik Migel Dijaz-Kanel je prošle sedmice rekao da ostrvo nije primilo pošiljku goriva tri meseca.

(Sputnjik)

