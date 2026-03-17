IZRAEL IZVRŠIO NAPAD NA LARIDŽANIJA: Ne zna se da li je živ ili mrtav
Izrael je preko noći izveo vazdušni napad u Iranu na sekretara Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost Irana Alija Laridžanija, preneo je Tajms of Izrael, pozivajući se na izraelske zvaničnike.
Nije jasno da li je Laridžani ubijen ili povređen u napadu, kažu zvaničnici.
Načelnik štaba Odbrambenih snaga Izraela (IDF) general-potpukovnik Ejal Zamir rekao je da su, tokom jutrošnje procene, "značajni uspesi u eliminaciji takođe zabeleženi preko noći, sa potencijalom da utiču na dostignuća kampanje i misije IDF".
Tajms of Izrael navodi da Zamir time očigledno misli na napad usmeren na Laridžanija.
"Ovo je dodatak eliminacijama sprovedenim poslednjih dana u Iranu protiv spoljnih elemenata, takođe povezanih sa palestinskom arenom", rekao je Zamir, misleći na zvaničnike Islamskog džihada.
On je rekao i da su se "visoki operativci umešani u terorističke aktivnosti iz Gaze i iz Judeje i Samarije" krili u sigurnoj kući u Teheranu kada su napadnuti.
(Tanjug)
ZEMLjOTRES POGODIO IRAN: Još jedna katastrofa usred rata
17. 03. 2026. u 09:04
MERC I MAKRON NISU NA ISTOJ STRANI: Sevaju varnice - Nemac i Francuz se posvađali oko Irana
17. 03. 2026. u 08:34
LARIDžANI UPOZORIO: Istorijska pobeda Irana nad "preživelima sa ostrva Epstin" je blizu
17. 03. 2026. u 08:21
HRVATI "VELIKI I JAKI" ŽALE SE CENTRALI NATO ZBOG SRPSKIH RAKETA: A ne smeta im vojni savez Zagreb-Tirana-Priština
PREMIJER Hrvatske Andrej Plenković rekao je danas, komentarišući to što Vojska Srbije raspolaže novom hipersoničnom kvazibalističkom raketom kineske proizvodnje CM-400, da će "razgovarati sa partnerima u NATO i upozoriti ih na takvo naoružanje".
12. 03. 2026. u 19:25
HOROR U HRVATSKOJ: Svi se hvatali za glavu, Amerikanac jedva ostao živ (FOTO/VIDEO)
STRAŠNE scene viđene su u komšiluku na košarkaškoj utakmici.
13. 03. 2026. u 19:25 >> 19:26
Miroslav 33 godine živi pod zemljom, bez struje i vode: Humanitarac podelio priču koja je rasplakala mnoge (VIDEO)
DEKA Miroslav iz sela Dvorska kod Krupnja već 33 godine živi u zemunici bez struje i vode, a njegov vapaj za pomoć dirnuo je humanitarca Marka Nikolića.
14. 03. 2026. u 11:54
