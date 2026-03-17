Svet

IZRAEL IZVRŠIO NAPAD NA LARIDŽANIJA: Ne zna se da li je živ ili mrtav

В.Н.

17. 03. 2026. u 09:31

Izrael je preko noći izveo vazdušni napad u Iranu na sekretara Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost Irana Alija Laridžanija, preneo je Tajms of Izrael, pozivajući se na izraelske zvaničnike.

Foto: Profimedia

Nije jasno da li je Laridžani ubijen ili povređen u napadu, kažu zvaničnici.

Kako navode odbramberi izvori, još jedan nedavni izraelski vazdušni napad u Iranu bio je usmeren na vođu Palestinskog islamskog džihada Akrama el Adžurija i druge visoke zvaničnike terorističke grupe.

Načelnik štaba Odbrambenih snaga Izraela (IDF) general-potpukovnik Ejal Zamir rekao je da su, tokom jutrošnje procene, "značajni uspesi u eliminaciji takođe zabeleženi preko noći, sa potencijalom da utiču na dostignuća kampanje i misije IDF".

Tajms of Izrael navodi da Zamir time očigledno misli na napad usmeren na Laridžanija.

"Ovo je dodatak eliminacijama sprovedenim poslednjih dana u Iranu protiv spoljnih elemenata, takođe povezanih sa palestinskom arenom", rekao je Zamir, misleći na zvaničnike Islamskog džihada.

On je rekao i da su se "visoki operativci umešani u terorističke aktivnosti iz Gaze i iz Judeje i Samarije" krili u sigurnoj kući u Teheranu kada su napadnuti.

 

(Tanjug)

HEROJI! Kada je saznao šta su uradili, Vladimir Putin je odmah uradio - OVO! Hoće i lično da ih vidi, što pre
HEROJI! Kada je saznao šta su uradili, Vladimir Putin je odmah uradio - OVO! Hoće i lično da ih vidi, što pre

RAT u Ukrajini, odnosno "specijalna vojna operacija" kako to Rusija naziva, ponovo je za jednu od sporednih stvari iznedrio i - sportske događaje. Najnovije vesti na temu "sportske sankcije Rusima" stižu - iz Italije. U toj zemlji je okončan spektakl - Zimske paraolimpijske igre 2026, a tamo su Rusi uradili ono što Zapad nije mogao ni da sanja. A ruski predsednik Vladimir Putin je zbog toga oduševljen.

16. 03. 2026. u 17:52

