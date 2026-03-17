IZRAEL IZVRŠIO NAPAD NA LARIDŽANIJA: Ne zna se da li je živ ili mrtav

Izrael je preko noći izveo vazdušni napad u Iranu na sekretara Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost Irana Alija Laridžanija, preneo je Tajms of Izrael, pozivajući se na izraelske zvaničnike.

Foto: Profimedia

Nije jasno da li je Laridžani ubijen ili povređen u napadu, kažu zvaničnici.



Načelnik štaba Odbrambenih snaga Izraela (IDF) general-potpukovnik Ejal Zamir rekao je da su, tokom jutrošnje procene, "značajni uspesi u eliminaciji takođe zabeleženi preko noći, sa potencijalom da utiču na dostignuća kampanje i misije IDF".

Tajms of Izrael navodi da Zamir time očigledno misli na napad usmeren na Laridžanija.

"Ovo je dodatak eliminacijama sprovedenim poslednjih dana u Iranu protiv spoljnih elemenata, takođe povezanih sa palestinskom arenom", rekao je Zamir, misleći na zvaničnike Islamskog džihada.

On je rekao i da su se "visoki operativci umešani u terorističke aktivnosti iz Gaze i iz Judeje i Samarije" krili u sigurnoj kući u Teheranu kada su napadnuti.



(Tanjug)