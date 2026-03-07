Svet

EVROPSKA ZEMLJA ULAZI U RAT? (VIDEO)

07. 03. 2026. u 15:55

VELIKA Britanija ubrzala je pripreme nosača aviona za moguće raspoređivanje na Bliski istok, saopštio je danas izvor koji je upoznat sa situacijom.

Posada nosača aviona "HMS Princ od Velsa" je upozorena da će biti potencijalno raspoređena na Bliski istok, nakon što su Sjedinjene Američke Države i Izrael napali Iran pre nedelju dana, rekao je izvor za Skaj njuz.

Ovaj potez ne mora da znači da će ratni brod, koji nosi borbene avione F-35 i koji bi morao da prati niz drugih plovila i podmornica, biti poslat da ojača britansku odbranu u Persijskom zalivu i oko Kipra, već da će britanski premijer Kir Starmer imati više mogućnosti da ga brže premesti, ako se to smatra neophodnim.

"HMS Princ od Velsa" je usidren u luci Portsmut.

