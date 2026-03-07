EVROPSKA ZEMLJA ULAZI U RAT? (VIDEO)

VELIKA Britanija ubrzala je pripreme nosača aviona za moguće raspoređivanje na Bliski istok, saopštio je danas izvor koji je upoznat sa situacijom.

Foto: Printscreen/Iks/@KieraDiss

Posada nosača aviona "HMS Princ od Velsa" je upozorena da će biti potencijalno raspoređena na Bliski istok, nakon što su Sjedinjene Američke Države i Izrael napali Iran pre nedelju dana, rekao je izvor za Skaj njuz.

‼️🇬🇧🇮🇷BREAKING | According to Sky News, Britain is preparing to send the Royal Navy aircraft carrier HMS Prince of Wales (R09) to the Middle East region.



See the latest updates with us: @visionergeo pic.twitter.com/UAn3URzdpZ — Visioner (@visionergeo) March 7, 2026

Ovaj potez ne mora da znači da će ratni brod, koji nosi borbene avione F-35 i koji bi morao da prati niz drugih plovila i podmornica, biti poslat da ojača britansku odbranu u Persijskom zalivu i oko Kipra, već da će britanski premijer Kir Starmer imati više mogućnosti da ga brže premesti, ako se to smatra neophodnim.

🚨 ROYAL NAVY CARRIER ON STANDBY



HMS Prince of Wales has been placed on 5 days’ notice to sail as tensions escalate across the Middle East.



The UK’s flagship carrier is nearing the end of maintenance but can now be rapidly deployed if the government decides to send additional… pic.twitter.com/CkD0IqKR3U — Kiera Diss (@KieraDiss) March 7, 2026

"HMS Princ od Velsa" je usidren u luci Portsmut.

(Tanjug)