Svet

MRAZ UJUTRO, "PROLEĆE" TOKOM DANA: Vremenska prognoza za subotu, 28. februar

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

28. 02. 2026. u 00:30

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod dao je najnoviju vremensku prognozu za naredne dane.

МРАЗ УЈУТРО, ПРОЛЕЋЕ ТОКОМ ДАНА: Временска прогноза за суботу, 28. фебруар

Foto: D. Balšić

VREME U SRBIJI

Posle hladnog jutra, tokom dana pretežno sunčano, uz jutarnju temperaturu od -3 do 4 i najvišu od 11 do 16 stepeni.

Vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni.

VREME U BEOGRADU

I u glavnom gradu posle svežeg jutra tokom dana sunčano i toplo, uz slab i umeren, jugoistočni vetar.

Jutarnja temperatura od 0 do 4, a najviša dnevna oko 16 stepeni.

PROGNOZA ZA NAREDNE DANE

Do subote (7. marta) očekuju se sveža jutra, ponegde sa slabim mrazem.

U većini dana biće pretežno sunčano, povremeno uz umerenu oblačnost i relativno toplo sa maksimalnom temperaturom od 13 do 18 stepeni.

Samo se u ponedeljak i u sredu posle podne i uveče očekuju prolazna naoblačenja koja će tek ponegde usloviti slabu kišu.

(sputnikportal.rs)

BONUS VIDEO - PATROLA SA PUTNICIMA, NA BRZOJ PRUZI, OD BEOGRADA DO SUBOTICE: "Vožnja deluje gotovo neprimetno"

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
OD KNJIŽEVNE REČI DO POZORIŠNE SCENE: Priznanja za Fondaciju Mozzart

OD KNjIŽEVNE REČI DO POZORIŠNE SCENE: Priznanja za Fondaciju Mozzart