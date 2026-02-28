MRAZ UJUTRO, "PROLEĆE" TOKOM DANA: Vremenska prognoza za subotu, 28. februar
REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod dao je najnoviju vremensku prognozu za naredne dane.
VREME U SRBIJI
Posle hladnog jutra, tokom dana pretežno sunčano, uz jutarnju temperaturu od -3 do 4 i najvišu od 11 do 16 stepeni.
Vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni.
VREME U BEOGRADU
I u glavnom gradu posle svežeg jutra tokom dana sunčano i toplo, uz slab i umeren, jugoistočni vetar.
Jutarnja temperatura od 0 do 4, a najviša dnevna oko 16 stepeni.
PROGNOZA ZA NAREDNE DANE
Do subote (7. marta) očekuju se sveža jutra, ponegde sa slabim mrazem.
U većini dana biće pretežno sunčano, povremeno uz umerenu oblačnost i relativno toplo sa maksimalnom temperaturom od 13 do 18 stepeni.
Samo se u ponedeljak i u sredu posle podne i uveče očekuju prolazna naoblačenja koja će tek ponegde usloviti slabu kišu.
(sputnikportal.rs)
BONUS VIDEO - PATROLA SA PUTNICIMA, NA BRZOJ PRUZI, OD BEOGRADA DO SUBOTICE: "Vožnja deluje gotovo neprimetno"
Preporučujemo
OČEKUJE NAS VELIKI OBRT: Ristić objavio detaljnu vremensku prognozu za narednih 15 dana
27. 02. 2026. u 07:11
PROLEĆE NA PRAGU, Evo kada sledi promena Vremenska prognoza za petak, 27. februar
27. 02. 2026. u 00:15
ŠTA SE DEŠAVA U FEBRUARU? U Evropi izmereno blizu 30 stepeni, ruše se rekordi
25. 02. 2026. u 10:47
ZAŠTO BLOKADERI HOĆE DA UBIJU VUČIĆA? Nešić i Vučićević o monstruoznim planovima (VIDEO)
BLOKADERI hoće da ubiju predsednika Aleksandra Vučića zato što im smeta Srbija kakva jeste i zato što su svesni da ni za 100 godina ne mogu da urade ono što Vučić uradi za dva dana, ističu glavna urednica portala "Novosti" Andrijana Nešić i predsednica Asocijacije novinara Srbije (ANS) Ivana Vučićević.
26. 02. 2026. u 11:01
CEO REGION JE ZGROŽEN! Evo šta je uradila takmičarka lažne države Kosovo kada je videla Srpkinju na pobedničkom postolju
BRUKA i sramota na jednom od evropskih takmičenja u tekvondou za mlade u Sarajevu!
25. 02. 2026. u 11:35
JOŠ MU SE BORE ZA ŽIVOT: Simptomi bolesti zbog koje je hospitalizovan Dačić - početak je "veoma običan"
MINISTAR unutrašnjih poslova Ivica Dačić juče je u teškom zdravstvenom stanju hitno smešten u bolnicu i priključen na aparate.
26. 02. 2026. u 16:26
Komentari (0)