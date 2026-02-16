SMENA U VRHU RUSKE DRŽAVE: Putin izbacio jednog od ključnih ljudi
Ruski predsednik Vladimir Putin smenio je danas Sergeja Ivanova iz Saveta bezbednosti Rusije, objavljeno je na zvaničnom portalu pravnih akata.
Putin je ranije razrešio Ivanova funkcije specijalnog predstavnika ruskog predsednika za zaštitu životne sredine.
"Menja se sastav Saveta bezbednosti Ruske Federacije... isključenjem S. B. Ivanova", navodi se u dokumentu, prenosi RIA Novosti.
Uredba stupa na snagu danom potpisivanja, 16. februara.
Početkom februara portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov saopštio je da je Sergej Ivanov podneo ostavku na mesto specijalnog predstavnika ruskog predsednika za zaštitu životne sredine, ekologiju i transport.
Kako je naveo, ostavka je podneta iz "ličnih razloga".
Ivanov je takođe bio ministar odbrane Rusije i zamenik premijera početkom 2000-ih.
Imao je dugu i uglednu karijeru kao visoki oficir u sovjetskoj eri u KGB-u i FSB-u, i ima čin general-pukovnika u penziji.
Prema državnoj novinskoj agenciji TASS, Ivanov je zadržao svoju poziciju jednog od 13 stalnih članova Saveta bezbednosti Rusije uprkos tome što više nije specijalni predstavnik predsednika.
Preporučujemo
ŽESTOKE PRETNjE MOSKVI IZ MINHENA: NATO će pokrenuti udare duboko u Rusiji ako se usude da napadnu Baltik
NATO će pokrenuti udare duboko u Rusiji ako se Moskva usudi da izvrši invaziju na baltičke države, upozorio je ministar spoljnih poslova Estonije Margus Cahkna, odbacujući strahove da bi Moskva mogla brzo da osvoji teritoriju na istoku.
16. 02. 2026. u 15:44
VAŠINGTONU STIGLO UPOZORENjE: Ne pokušavajte da narušite naše odnose sa Moskvom
BELORUSKI predsednik Aleksandar Lukašenko izjavio je danas da je na početku pregovora između Belorusije i SAD upozorio Vašington da ne pokušava da naruši odnose između Minska i Moskve.
16. 02. 2026. u 15:09
Danju spasavao živote u bolnici, noću se pretvarao u MONSTRUMA: Jeziva istina otkrivena godinama kasnije
POLICIJA veruje da je Kris Revak, koji je izvršio samoubistvo nakon što je optužen za ubistvo, možda bio serijski ubica. Njegov život i dela krili su mračnu stranu koja je šokirala istražitelje.
15. 02. 2026. u 09:19
Komentari (0)