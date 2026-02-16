SMENA U VRHU RUSKE DRŽAVE: Putin izbacio jednog od ključnih ljudi

Ruski predsednik Vladimir Putin smenio je danas Sergeja Ivanova iz Saveta bezbednosti Rusije, objavljeno je na zvaničnom portalu pravnih akata.

Foto: Profimedia

Putin je ranije razrešio Ivanova funkcije specijalnog predstavnika ruskog predsednika za zaštitu životne sredine.

"Menja se sastav Saveta bezbednosti Ruske Federacije... isključenjem S. B. Ivanova", navodi se u dokumentu, prenosi RIA Novosti.

Uredba stupa na snagu danom potpisivanja, 16. februara.

Početkom februara portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov saopštio je da je Sergej Ivanov podneo ostavku na mesto specijalnog predstavnika ruskog predsednika za zaštitu životne sredine, ekologiju i transport.

Kako je naveo, ostavka je podneta iz "ličnih razloga".



Ivanov je takođe bio ministar odbrane Rusije i zamenik premijera početkom 2000-ih.

Imao je dugu i uglednu karijeru kao visoki oficir u sovjetskoj eri u KGB-u i FSB-u, i ima čin general-pukovnika u penziji.

Prema državnoj novinskoj agenciji TASS, Ivanov je zadržao svoju poziciju jednog od 13 stalnih članova Saveta bezbednosti Rusije uprkos tome što više nije specijalni predstavnik predsednika.