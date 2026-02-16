(MAPA) CRVENA UZBUNA U KIJEVU Izveštaj VSU: Dva bitna grada na ivici pada, ruske snage nadomak Zaporožja

NAKON što su krajem prošle godine ruske snage zauzele Kupjansk i Pokrovsk, ove godine Kremlj, prema dostupnim navodima sa terena, nastoji da što pre preuzme kontrolu nad još dva ključna ukrajinska grada, Mirnogradom u Donjeckoj oblasti i Guljajpoljem (Guljajpolje) u Zaporoškoj oblasti.

Foto MoD Rusije/Tanjug

Ova dva urbana centra danas se nalaze pod ozbiljnom pretnjom, a pojedini izvori tvrde da bi mogli pasti u ruke Rusije u svakom trenutku.

Ukrajinska odbrana trenutno je naročito oslabljena upravo u Guljajpolju na jugoistoku Zaporoške oblasti i u Mirnogradu na istoku Donjecke oblasti. Obilne snežne padavine u oba regiona tokom zime značajno su pomogle ukrajinskoj strani, jer su usporile i praktično „zamrznule“ deo ruskih ofanzivnih operacija, dajući Kijevu dragoceno vreme za reorganizaciju i preraspodelu snaga. Međutim, sa stabilizacijom vremenskih prilika, pritisak je ponovo pojačan.

BREAKING 🚨🚨:

The cities of Huliaipole, Pokrovsk, & Myrnohrad in Ukraine 🇺🇦 have fallen to Russia 🇷🇺.



Once again Ukraine is suffering loss after loss. Their army is dwindling & surrendering quickly to the Russia 🇷🇺 Army.



When you hear Ukraine is winning, it’s complete BS. pic.twitter.com/F2wl2geUKE — Bryce M. Lipscomb (@BryceMLipscomb) February 13, 2026

Od ova dva grada, Guljajpolje se smatra daleko ugroženijim. Region ima povoljnije vremenske uslove u odnosu na druge delove fronta, što omogućava ruskim jedinicama da nastave sa redovnim napadima na ukrajinske odbrambene položaje. Vojni analitičari procenjuju da ukrajinska vojska na tom pravcu neće još dugo moći da izdrži aktuelni intenzitet operacija.

Ukrajinski oficir koji se bori u tom sektoru javno je priznao da je „grad Guljajpolje gotovo u potpunosti pod kontrolom ruskih oružanih snaga“. Drugi ukrajinski vojni zvaničnik naveo je da je približno 95% teritorije Guljajpolja trenutno u rukama Moskve (Ruski izvori tvrde da je Guljajpolje palo pre nedelju dana).

Ilustracija telegram rybar

Očekivani pad grada bio bi, prema ocenama, katastrofalan za Kijev. Guljajpolje se, pored samog Zaporožja, smatra jednim od retkih gradova u regionu koji se može pretvoriti u ozbiljnu odbrambenu tvrđavu za ukrajinsku vojsku. Gubitkom pune kontrole nad gradom, ukrajinske oružane snage bile bi primorane na povlačenje mnogo kilometara unazad, potencijalno čak do Zaporožja, koje je udaljeno oko 100 kilometara.

Takav razvoj događaja otvorio bi ruskim snagama prostor za zauzimanje velikih teritorija u Zaporoškoj oblasti. Guljajpolje je praktično poslednji veći urbani centar pre nego što bi ruske jedinice stigle do predgrađa Zaporožja, grada sa oko 700.000 stanovnika. Trenutno su ruske snage udaljene približno 65 kilometara od tog grada. Ukoliko bi Guljajpolje palo, ta udaljenost bi se mogla dramatično smanjiti u veoma kratkom roku, čak i u roku od nekoliko dana, čime bi pritisak na Zaporožje postao direktan i intenzivan.

Što se tiče Mirnograda, njegovo eventualno osvajanje ima pre svega taktički, a manje strateški značaj. Ipak, i taj pravac predstavlja dodatni udar na ukrajinsku odbrambenu liniju u Donjeckoj oblasti, jer bi ruske snage time dobile bolje pozicije za dalja napredovanja i pritisak na druge urbane centre u regionu.

Paralelno sa situacijom na jugu i istoku, borbe se nastavljaju i u širem području Kupjanska, u severoistočnoj Harkovskoj oblasti. Prema izveštajima ruskih vojnih dopisnika, ruska vojska je uspešno odbila pokušaj dve ukrajinske diverzantsko-izviđačke grupe da se infiltriraju u pozadinu ruskih snaga raspoređenih u tom sektoru.

Navodi se da su tokom noćnih osmatranja ruski operateri dronova primetili desetine ukrajinskih vojnika kako se kreću u blizini sela Kurilovka. U jednom trenutku, ukrajinske snage su se približile na svega dva kilometra od ruskih položaja.

Ruski operateri dronova su odmah obavestili komandu o prisustvu neprijatelja na tako maloj udaljenosti. Komanda je dala odobrenje za trenutne udare, nakon čega su bespilotne letelice započele precizne napade na ukrajinske vojnike.

🇷🇺 Fighting near Kupiansk: reconnaissance units destroy enemy artillery



▪️In the Kharkiv region, Russian reconnaissance units are tracking and attacking the artillery and military equipment of the enemy, who are trying to break through to the city#WALKYRIEVZ pic.twitter.com/vaLPeBE8PD — EvilDNA_DNAevil🧬 (@ADN_EVIL) February 11, 2026

Prema ruskim izvorima, jedna diverzantsko-izviđačka grupa ukrajinske vojske je potpuno uništena. Tokom napada, kako se tvrdi, ubijeno je više od osam ukrajinskih vojnika. Tokom identifikacije tela, ruska strana navodno je pronašla moderno lako naoružanje NATO porekla, što je kod dela ruskih izvora izazvalo sumnju da su u sastavu grupe mogli biti i strani plaćenici iz zemalja NATO-a. Ove tvrdnje nisu nezavisno potvrđene.

Preostala, druga grupa uspela je da izbegne ruske udare i povuče se u ukrajinsku pozadinu. Ipak, ruski vojni dopisnici navode da su takvi pokušaji infiltracije postali učestali poslednjih nedelja.

Prema njihovim navodima, tokom poslednjih dana odbijeno je ukupno šest sličnih kontranapada, pri čemu je, kako tvrde, neutralisano više od 40 ukrajinskih vojnika. Takođe se ističe da ukrajinske oružane snage, radi obezbeđenja zaštite za diverzantske grupe, često pokreću opsežne artiljerijske udare na Kupjansk upravo u trenutku pokušaja prodora.

Prema istim navodima, ruska vojska već nekoliko meseci drži potpunu kontrolu nad Kupjanskom (Izveštaji o kontroli nad Kupjanskom su protvrečni već više od mesec dana).

Ilustracija telegram rybar

Situacija na frontu ostaje izuzetno napeta. Guljajpolje i Mirnograd nalaze se pod snažnim pritiskom, dok borbe u rejonu Kupjanska ukazuju na nastavak intenzivnih operacija i pokušaja proboja. Ako se trenutni trendovi nastave, naredni meseci mogli bi doneti nove dramatične promene na liniji fronta.

oruzjeonline.com

BONUS VIDEO - PATROLA SA PUTNICIMA, NA BRZOJ PRUZI, OD BEOGRADA DO SUBOTICE: "Vožnja deluje gotovo neprimetno"