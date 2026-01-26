OD CIFRE ĆE VAS ZABOLETI GLAVA: Nećete verovati koliko je Češka sakupila para za pet dana ne bi li pomogla Ukrajini

ČEŠKA je u okviru inicijative "darekproputina.cz" prikupila oko 5,6 miliona evra za samo pet dana kako bi kupila agregate, grejalice i baterije za Ukrajinu, gde se stotine hiljada ljudi smrzava na temperaturama ispod nule nakon ruskih napada na elektrane, navodi Rojter.

Tanjug/AP Photo/Kin Cheung

Inicijativa "darekproputina.cz" prikuplja donacije za Ukrajinu još od početka ruskog napada 2022. godine, uključujući kampanje za kupovinu helikoptera Blackhawk, tenkova, dronova, municije i medicinskih sredstava u vrednosti od preko 55 miliona evra, prenosi Rojters.

Tokom najnovije akcije prikupljeno je 126 miliona čeških kruna (oko 5,2 miliona evra) od 74.745 donatora od prošle srede do ponedeljka ujutro, a čeka se na dodatnih oko 15 miliona kruna (615.000 evra) od donatora, rekao je organizator Martin Ondracek za Rojters.

(Tanjug)