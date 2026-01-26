OD CIFRE ĆE VAS ZABOLETI GLAVA: Nećete verovati koliko je Češka sakupila para za pet dana ne bi li pomogla Ukrajini
ČEŠKA je u okviru inicijative "darekproputina.cz" prikupila oko 5,6 miliona evra za samo pet dana kako bi kupila agregate, grejalice i baterije za Ukrajinu, gde se stotine hiljada ljudi smrzava na temperaturama ispod nule nakon ruskih napada na elektrane, navodi Rojter.
Inicijativa "darekproputina.cz" prikuplja donacije za Ukrajinu još od početka ruskog napada 2022. godine, uključujući kampanje za kupovinu helikoptera Blackhawk, tenkova, dronova, municije i medicinskih sredstava u vrednosti od preko 55 miliona evra, prenosi Rojters.
Tokom najnovije akcije prikupljeno je 126 miliona čeških kruna (oko 5,2 miliona evra) od 74.745 donatora od prošle srede do ponedeljka ujutro, a čeka se na dodatnih oko 15 miliona kruna (615.000 evra) od donatora, rekao je organizator Martin Ondracek za Rojters.
(Tanjug)
