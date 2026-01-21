PUTIN ZAHVALIO TRAMPU NA LIČNOM POZIVU: Rusija pozvana u Odbor za mir ─ dajemo milijardu iz zamrznutih sredstava u SAD

PREDSEDNIK Rusije Vladimir Putin zahvalio je američkom kolegi Donaldu Trampu na pozivu u Savet mira (Odbor za mir).

Foto AI

On je istakao da je od Trampa dobio ličnu poruku u kojoj ga poziva u Savet.

-Što se tiče Saveta mira, zaista smo dobili ličnu poruku od predsednika SAD Donalda Trampa sa pozivom da se pridružimo novoj međunarodnoj strukturi koja se stvara na njegovu inicijativu – Savetu mir. Želeo bih pre svega da zahvalim predsedniku SAD na ovoj ponudi, rekao je Putin.

Rusija je spremna da dâ milijardu dolara Savetu mira iz sredstava zamrznutih u SAD, rekao je Putin na sastanku Saveta bezbednosti Rusije.

-Mogli bismo da uputimo Savetu mira milijardu dolara iz ruske imovine zamrznute pod prethodnom američkom administracijom, rekao je Putin.

Komentarišući američku inicijativu za stvaranje Saveta mira, Putin je rekao da je Rusija uvek podržavala sve napore za jačanje globalne stabilnosti.

Ruski lider objasnio je da se u Trampovom predlogu o Savetu mura radi, pre svega, o rešavanju krize na Bliskom istoku i potrazi za rešenjem palestinskog pitanja. Želje Palestinaca moraju da budu uzete u obzir prilikom rekonstrukcije Pojasa Gaze. Rusija, kako je rekao, ima posebne odnose sa palestinskim narodom.

Specijalni izaslanik američkog predsednika Stiven Vitkof i Džared Kušner u četvrtak će doputovati u Mosvu kako bi dijalog o Ukrajini bio nastavljen, istakao je Putin.

Predsednik Rusije je drugi put za nedelju dana sazvao sednicu Saveta bezebednosti.

(sputnikportal.rs)

BONUS VIDEO - PATROLA SA PUTNICIMA, NA BRZOJ PRUZI, OD BEOGRADA DO SUBOTICE: "Vožnja deluje gotovo neprimetno"