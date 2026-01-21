HAOS NA NEBU: Trampov avion krenuo za Davos - pa se vratio za Ameriku, evo šta se dogodilo (FOTO/VIDEO)

PREDSEDNIČKI avion na putu za Davos u Švajcarskoj, u kome se nalazio američki predsednik Donald Tramp, vratio se protekle noći u Merilend manje od sat vremena nakon poletanja, zbog "manjeg problema sa elektrikom", izjavila je danas portparol Bele kuće Kerolajn Livit.

Tramp je drugim avionom za Davos poleteo sat vremena kasnije, prenosi CBS.

Livit je novinarima u predsedničkom avionu rekla da je, nakon poletanja iz zajedničke baze Endruz, posada identifikovala "manji problem sa elektrikom" i, iz predostrožnosti, odlučila da se okrene i vrati u bazu.

AIR FORCE ONE (VC-25A) enroute to WEF 26 is turning around back to Andrews AFB for unknown reasons.



Audio via @liveatc and tracking via @ADSBex pic.twitter.com/W8HuK1KVgA — Thenewarea51 (@thenewarea51) January 21, 2026

Tramp se ukrcao u drugi avion

Avion se vratio u bazu u 23.07 sati po lokalnom vremenu, a Tramp se potom ukrcao u novi avion, koji je poleteo za Davos oko ponoći.

Air Force One carrying President Donald J. Trump to the 56th Annual Summit of the World Economic Forum (WEF) in Davos, Switzerland, has just made a sharp turn off the east coast of the United States and appears to be returning to Joint Base Andrews. pic.twitter.com/Z1V449S9ef — OSINTdefender (@sentdefender) January 21, 2026

Novinari su rekli da su se svetla u novinarskoj kabini nakratko ugasila nakon poletanja.

Tramp će u Davosu učestvovati na Svetskom ekonomskom forumu, na kome bi trebalo da se obrati danas, ubrzo nakon sletanja.

Trenutno postoje dva modifikovana "boinga 747" koji služe kao predsednički avioni, a oba su u upotrebi od 1990. godine.

#US President #DonaldTrump's #AirForceOne plane returned to Joint Base Andrews in about an hour after departing for #Switzerland on Tuesday.https://t.co/LfBcJM9197 — Deccan Herald (@DeccanHerald) January 21, 2026

Trebalo je da budu zamenjeni 2024. godine modifikovanim "boingom 747", ali je završetak prvog aviona za zamenu odložen do 2027. godine, a drugog do 2028. godine, prema podacima Američkog ratnog vazduhoplovstva.

